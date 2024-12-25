София Ротару впервые за долгое время появилась в соцсетях, чтобы поздравить украинцев с Рождеством

Эстрадная певица София Ротару впервые после продолжительного исчезновения вышла на связь в социальных сетях. 77-летняя артистка поздравила украинцев с одним из самых важных зимних праздников – Рождеством.

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Соответствующий пост появился в Instagram-stories знаменитости. Исполнительница как всегда не была слишком многословна, поэтому ограничилась публикацией праздничной картинки.

На фото изображен новорожденный Иисус Христос, который лежит в яслях на сене. Его освещает самая яркая звезда на небе, а рядом находятся два маленьких ягненка.

Стоит отметить, что в последнее время София Ротару довольно редко выходит на связь со своими фанатами. Обычно артистка появляется в соцсетях, чтобы поздравить украинцев с праздниками. Так, например, 6 декабря 2023 года, когда граждане нашей страны встречали День святого Николая и День Вооруженных сил Украины, исполнительница обнародовала изображение, где покровитель детей сидит на колене у воина. На фото присутствовала короткая, но очень символическая надпись: "Спасибо за чудеса. Спасибо за праздники".

А вот в последний раз артистка показалась в соцсетях 23 октября. Она посетила Байковое кладбище в Киеве, чтобы почтить память своего мужа – музыканта Анатолия Евдокименко, который ушел в вечность в 2002 году. Звезда обнародовала фото, где смотрит на могилу любимого.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезды в кругу семьи и на линии фронта поздравили украинцев с Рождеством и загадали самое важное желание.

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