София Ротару вышла на связь, чтобы поздравить украинцев с Новым годом

Эстрадная певица София Ротару, которая в последнее время довольно редко показывается в своих социальных сетях, вышла на связь. 77-летняя артистка поздравила украинцев с Новым годом.

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Соответствующая публикация появилось на Instagram-странице исполнительницы. Звезда как всегда не была слишком многословной, поэтому просто обнародовала праздничную картинку.

На изображении можно увидеть фрагмент елки, которая припорошена искусственным снегом и украшена белыми шариками и мерцающими снежинками. На фотографии размещена короткая надпись: "С Новым годом!"

Стоит отметить, что в последние несколько лет София Ротару довольно редко делает посты в своих соцсетях. Она почти не делится с поклонниками собственными фото, однако все же не забывает поздравлять соотечественников с важными праздниками.

Так, например, 25 декабря исполнительница проявила активность в соцсетях и поздравила украинцев с Рождеством. София Ротару опубликовала фотографию, где изображен новорожденный Иисус Христос, который лежит в яслях на сене. Его освещает самая яркая звезда на небе, а рядом находятся два маленьких ягненка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 30-летний внук Софии Ротару, который позорно сбежал из Украины, впервые за долгое время показал лицо.

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