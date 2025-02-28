Собственное бомбоубежище и спортзал: звезда 'МастерШеф' Литвинова провела экскурсию по своему дому за миллион долларов

Кулинарный эксперт и бывшая судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала изнутри свое роскошное имение. По словам знаменитости, она построила дом, который, кстати, является ее восьмым жильем, ровно за один год, а приобрела его примерно за миллион долларов.

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Экскурсию по недвижимости ведущая провела в рамках проекта "По хатах". Дом блоггера имеет большую кухню, террасу с удивительным видом на Киев, спальню, собственное бомбоубежище и несколько гардеробных. Поскольку дом достаточно большой, как отметила Литвинова, один или два раза в неделю к ней приходит уборщица, а весной она нанимает клининг.

Кулинарный эксперт достаточно тщательно относится к оформлению своего жилья. Так, например, на просторной кухне с большим столом, светлой мебелью и поверхностью для готовки она разместила большое количество декоративных деталей. Татьяна Литвинова также предпочитает оригинальную посуду нестандартной окраски.

Звезда шоу "МастерШеф" призналась: когда строила дом, хотела, чтобы в нем был кинотеатр. Однако замысел ведущей не удалось воплотить в реальность. Вместо комнаты для просмотра фильмов она сделала спортзал, который во время полномасштабной войны превратился в бомбоубежище.

Спальня Татьяны Литвиновой тоже наполнена множеством разнообразных деталей. Из мебели в комнате расположена большая кровать, шкаф, тумбы, а также камин. На стенах помещения висят картины.

Как отметила кулинарный эксперт, в ее доме есть три гардеробных. Литвинова отдельно сохраняет обувь и верхнюю одежду.

В имении экс-судьи "МастерШеф" есть терраса с поразительным видом на столицу Украины.

"Вид на миллиард. Представляешь, сколько здесь домов, сколько денег и времени потрачено, чтобы это построить", – высказалась блоггер.

Не менее впечатляющим местом в доме Татьяны Литвиновой есть гостиная. Главный элемент комнаты – большой голубой шкаф, где ведущая хранит разнообразные вещи, которые привезли из путешествий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 21-летняя блоггер Симбочка, которая уже попала в список Forbes, показала свой дом за $5 тысяч.

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