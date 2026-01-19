Соблазняла отца хейтера: известная блогер решила оригинально отомстить за плохой комментарий и спровоцировала дискуссию в сети

Украинская блогер Валерия Андреевна, известная в сети как Leruini, рассказала, что однажды решила довольно нестандартным способом отомстить хейтеру, которая негативно высказалась о ее внешности. Интернет-деятельница нашла в соцсетях отца девушки и начала с ним флиртовать, чтобы в конце концов организовать личную встречу и поставить юзера на место.

Соответствующей историей блогер поделилась в ролике на канале OkayEva, фрагмент из которого обнародовала Ева Коршик на личной странице в Instagram. Откровенный рассказ Валерии спровоцировал бурную реакцию на просторах сети, ведь мнения юзеров относительно ситуации сильно разнятся.

"Такая, как Leruini, может понравиться только долбо**бам". Это цитата. Вот так она (хейтер. – Ред.) написала. А она подписана своим именем и фамилией. Я зашла в ее подписки и нашла отца. Я флиртовала с ним полторы недели. Он женат, непосредственно на ее матери. И я его призывала, чтобы он приехал в Киев. Мне очень хотелось с ним встретиться, сбросить ей фотку и дать на выбор два ответа: я могу нравиться не только долбо**бам, или ее отец долбо**б", – вспомнила инфлюенсер.

Такой поступок Валерии вызвал настоящий восторг у определенной части пользователей сети. Блогера начали называть "гениальной" и откровенно расхваливать ее смелость:

"Обожаю!"

"Гений современности".

"Где взять столько уверенности?"

"Ого! Вот это сила женской мести. Никогда не обижайте другую женщину".

Однако некоторые люди имели совершенно противоположное впечатление от услышанного. Пользователи сети начали отмечать, что подобные поступки являются позорными, более того, похожи на психологическое насилие.

"Мне одной кажется что это нездоровая история?"

"Вы знаете, в этике есть понятие пропорциональности ответа. Если вам наступили на ногу в метро, вы не сжигаете дом обидчика. Комментарий девушки это грубость и проявление невоспитанности. На это можно ответить блокировкой, игнорированием или остроумным ответом. Но действия Валерии это по сути целенаправленное преследование, вмешательство в личную жизнь посторонних людей (отца и матери) и манипуляция. Это не равноценный обмен, а психологическое насилие".

"Страшно, что большинство людей считает это гениальным".

"Да, первоначальный комментарий был грубым и оскорбительным, но твоя реакция уже не является защитой или "правдой", а скорее эскалацией и унижением. Привлекать женатого отца к такому конфликту означает перейти грань. В итоге вместо того, чтобы выглядеть уверенной, ты показала, насколько тебя задел один чужой комментарий. Сильный человек не доказывает свою ценность через унижение другого, даже если тот начал первым".

Однако такая критика поступка Leruiniнеосталась без ответа. Пользователи сети, которые поддерживают позицию блогера, отметили: люди, которые позволяют себе оскорблять других, должны нести ответственность за свои поступки.

"То есть, люди считают, что писать комментарии с оскорблениями – это окей. А когда им отвечают не просто блокируя страницу, а так, как и надо каждому из них, – начинаются претензии. Я никогда не следила за этой девушкой, но это браво. Каждый хочет так сделать, но смелости не хватает. А вот у нее смелости достаточно, чтобы отстоять себя и личные границы".

"А что плохо в том, что Лера поставила тупую мадам на место? Какое отношение к ней такое и в ответ".

