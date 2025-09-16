'Выбесило до крика': 24-летняя Анна Тринчер попала в скандал из-за унизительных слов о бедных людях и поплатилась за это

Украинская певица Анна Тринчер нарвалась на резкую критику в сети после выхода нового эпизода своего YouTube-проекта "Перепрошую". 24-летняя исполнительница с соведущими коммуницировала на тему влияния соцсетей на жизнь, а в ходе разговора со смехом говорила о бедных людях.

Такая деятельность артистки не на шутку разозлила многих юзеров, которые увидели в ее словах откровенную насмешку над гражданами, которые находятся в трудном положении. Скандальный фрагмент удалили из ролика, однако люди успели его зафиксировать и распространить в сети.

Что сказала Анна Тринчер

Во время съемок проекта исполнительница вместе с Анитой Соловей, Дианой Глостер и Валерией Андреевной обсуждали, как социальные сети влияют на память, внимание и концентрацию. Анна Тринчер решила поделиться, что в свое время очень любила смотреть видео о жизни бедных людей.

"Есть такая категория контента: люди, которые живут в очень плохих условиях. Они снимают TikTok, как каждый день идут в какое-то место, забирают остатки еды, из них готовят. Как они убирают у себя в сарае. Они снимают все от первого лица, что ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотришь эти видео. Так интересно, как они там собак кормят, занимаются своими делами, пытаются выживать", – сказала артистка со смехом.

После этого рассказа подруга Анны Тринчер добавила, что певица наблюдала за авторами этих видео, как за "симсами" – героями компьютерной игры, выполненной в жанре симулятора жизни.

Реакция сети

После такого признания артистка столкнулась с волной хейта. Пользователи сети начали отмечать, что ее слова были максимально неуместными, ведь немало людей в Украине живут в подобных условиях.

"Просто выбесило до крика. Действительно, это же так смешно созерцать за всеми теми нищебродами и контентом, который они снимают. Это же не успешный успех смотреть братьев и сестер по разуму! И ни одна из присутствующих не сказала: "Опомнись! У нас 70% страны так живет!". Тупо лидеры мнений и "духовные гуру", которых мы заслуживаем. Дно!"

"Подождите. Вы хотите сказать, что Анна Тринчер буквально сказала на камеру, смеясь, о контенте небогатых людей, говоря: "Как он там собак кормит, занимается своими делами, готовит еду, как он пытается выживать". Еб*ть".

"Более 8,8 миллиона украинцев живут за чертой бедности. Давайте вместе посмеемся, да? Можно еще и шоу из этого устроить вроде голодных игр. Ну а что? Смешно же".

"У Тринчере бедные = симсы. Наверное, вырезали, чтобы лишний раз не раздражать людей".

