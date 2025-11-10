'Собаки лают...' Олег Винник вышел из себя из-за сплетен и обратился к украинцам

Украинский певец Олег Винник эмоционально отреагировал на многочисленные слухи о себе, записав обращение к подписчикам. Артист, который лишь в последние полгода начал активно появляться в публичном пространстве, выразил раздражение о том, что вокруг его имени якобы продолжают распространяться выдумки.

Видео дня

Он опубликовал в соцсетях видео, где позирует под свою песню "Як жити без тебе", и оставил под роликом красноречивую подпись.

"Собаки лают – караван идет. Уважаемые, вам еще не надоело выдумывать сплетни и копаться в чужом белье? Неужели настолько скучно живется, что вас мучает человек, который не имеет к вам никакого отношения", – заявил артист, который сбежал за границу в начале полномасштабного вторжения и за почти четыре года так и не решился приехать в Украину.

Певец добавил, что его не сломают выдумки, которые он время от времени читает в сети, но при этом признался, что начинает сомневаться в адекватности людей, которые считают себя "лидерами мнений".

"Несмотря на все вымышленные и грязные сплетни обо мне, я продолжаю заниматься своим делом. И моя аудитория, как и всегда, остается со мной", – подчеркнул артист.

В какие скандалы попадал Олег Винник

После начала большой войны артист неоднократно попадал в немилость украинцев из-за решения выехать за границу. Во время одного интервью Олег Винник раскрыл, что покинул территорию Украины 26 февраля 2022 года, но не вдавался в подробности, как именно это сделал. О деталях его побега заговорил продюсер Вадим Лисица. По словам мужчины, Винник пересек границу, находясь в багажнике автомобиля, за рулем которого сидела его жена.

После выезда в Германию исполнитель на довольно длительный период исчез из публичного пространства, но в 2025 году решил вернуться и возобновить концертную деятельность. Первое выступление Олега Винника после паузы состоялось в Праге. Он исполнил для фанатов много своих треков, но не убрал из репертуара русскоязычные песни. Такое решение артиста не на шутку возмутило украинцев.

Хотя в последнее время артист постепенно возобновляет концертную деятельность и выпускает новые песни, в Украину с выступлениями он до сих пор не вернулся. Продажи билетов на его зарубежные концерты свидетельствуют, что многие бывшие поклонники изменили отношение к исполнителю, несмотря на его попытки доказать, что "караван идет".

Впоследствии Винник нарвался на критику из-за скандального заявления, мол, живет в Германии не с началом полномасштабной войны, а уже в течение 25 лет. Более того, певец выдал, что с 2000-го не имеет украинского паспорта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Мозговая сделала прогноз о будущем Винника и Потапа в Украине и предположила, кто пойдет на их концерты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!