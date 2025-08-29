'Они действительно ждут': Мозговая сделала прогноз о будущем Винника и Потапа в Украине и предположила, кто пойдет на их концерты

Музыкальный продюсер Елена Мозговая предположила, что будет ждать артистов-беглецов Потапа (настоящее имя – Алексей Потапенко) и Олега Винника, когда они вернутся в Украину после окончания большой войны. По ее мнению, исполнители столкнутся с критикой и неприятием со стороны определенного количества граждан нашей страны, однако все же большая часть аудитории будет рада снова их видеть.

Дочь композитора Николая Мозгового отметила, что людей с четкой позицией всегда было меньше. Об этом она отметила в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Смотря на то, что у украинцев очень короткая память, я думаю, что они вернутся и со временем все это забудется. Будет определенный процент людей, которые никогда этого не забудут, но, как всегда, их будет очень мало", – высказалась продюсер.

По словам Елены Мозговой, в Украине есть так называемая "протестная аудитория", которая всегда ищет звезд, чье творчество становится будто бы "запрещенным" по определенным причинам. Она предположила, что именно такие люди и пойдут на музыкальные шоу Потапа и Винника в нашем государстве.

"Они действительно ждут и пойдут на концерты. Всегда есть какая-то протестная аудитория, которая себе найдет кумира, которого пока нельзя слушать или еще что-то. Большинство украинской аудитории Потапа, я думаю, все же определилась. А, возможно, я ошибаюсь. Из моих друзей никто не слушал Потапа, поэтому я не могу опереться на какие-то точки, чтобы сделать прогноз", – отметила Мозговая.

