'Со скрипом в сердце закрыл твою красоту'. Андрей Джеджула показал редкое фото с третьей женой, которую прячет от публики

Украинский телеведущий Андрей Джеджула обычно не делится с публикой общим контентом со своей третьей женой, однако в честь дня рождения любимой решил сделать исключение. Он показал редкую фотографию с избранницей и посвятил ей трогательные слова.

Видео дня

На кадре, который появился в Instagram шоумена, пара попозировала на фоне красивой арки, задекорированной белыми цветами. Жена Джеджулы нарядилась в изысканное черное платье в пол, что прекрасно подчеркнуло ее подтянутую фигуру, однако внешность женщины публике увидеть так и не удалось. Ведущий заблюрил лицо любимой, хотя ему было нелегко это сделать.

"С днем рождения, любимая. Со скрипом в сердце закрыл твою красоту, но сердце не прикрыть никак! С каждым днем все больше я чувствую себя в семье, которая создана с любовью, где ценят и уважают, а главное любят! Я желаю тебе получать за все добро в тысячи раз больше добра в ответ на каждом шагу, быть счастливой, улыбающейся, всегда максимально довольной во всех смыслах. Чтобы от классных эмоций тебя распирало и все вокруг было легким, а все дела были тебе в радость и не было бы в тебе места для грусти и хандры!", – написал знаменитость.

Напомним, что о третьей женитьбе Андрей Джеджула сообщил в 2025 году. Избранницей шоумена стала непубличная женщина, которая не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, поэтому он принципиально не хотел показывать ее аудитории.

"На этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни – не делился ею публично. Не скрывал жену несмотря на ее волю – это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует", – рассказывал ведущий в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

В июне того же года третья жена Джеджулы родила от него дочь, которую супруги назвали Эмилией. Как раскрыл шоумен, они с любимой планировали пополнение в семье заранее: "Эмилия была желанным и ожидаемым ребенком. Это был осознанный и запланированный шаг в нашей жизни. И дело не только в том, что жена "хотела ребенка", а в том, как она относится к детям в целом – с невероятной любовью, энергией и терпением. Она не просто это демонстрирует – она этим живет".

Кроме Эмилии, шоумен имеет еще двоих детей от предыдущих браков – Даниэля от певицы Санты Димопулос и Аделину от блогера Юлии Леус. На просторах медиа определенный период ходили слухи, якобы сын и дочь шоумена живут с мамами за границей, поэтому редко видятся с отцом, но он опровергал подобные упреки.

"Сын живет со мной уже год – хочу это уточнить, потому что сейчас порой складывается ситуация, что журналисты перепечатывают старую информацию или составляют материалы из отрывков интервью, не проверяя факты. В одном из изданий написали, что Даниэль живет с мамой, а это не соответствует действительности. Раньше он действительно жил с мамой – в Дубае, в Европе – до этого. Мама там и живет. А он в прошлом году приехал ко мне на каникулы – ему понравилось, решил остаться. И это для меня огромное счастье", – подчеркивал ведущий.

А вот Аделина с Юлией Леус, по словам Джеджулы, прошлой весной вернулись в Киев из-за границы, после чего он начал официально реализовывать свое право на отцовство: "У нас более двух лет продолжались судебные процессы по определению опеки над Аделиной. В конце концов суд вынес решение, по которому три дня в неделю ребенок проводит со мной".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Марина Боржемская впервые показала своего таинственного избранника в полный рост.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!