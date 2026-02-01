Снуп Догг потерял 10-месячную внучку: девочка вынужденно родилась на три месяца раньше

Дочь американского рэпера Снуп Догга Кори Бродус потеряла 10-месячную дочь Коди. Девочка родилась преждевременно – на 25-й неделе беременности (на 6 месяце), провела почти всю жизнь в отделении интенсивной терапии новорожденных и лишь в начале января была выписана домой.

Через 20 дней после возвращения из больницы ребенок умер. О потере ребенка сообщила Кори Бродус в InstaStories.

26-летняя Кори опубликовала черно-белое фото, на котором улыбается, держа дочь на руках. В подписи она отметила: "В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди". Сообщение появилось без дополнительных объяснений причин смерти.

Возлюбленный Кори, фотограф Уэйн Дьюс, также поделился трогательным кадром в собственных InstaStories. На фото, где держит дочь, он написал: "Мне было очень грустно с тех пор, как ты покинула меня, Коди Дрео. Но я знаю, что ты в покое. Папа всегда будет любить тебя", добавив хэштег #LongLiveCodiDreaux.

О рождении дочери Кори сообщала в феврале 2025 года. Тогда она рассказала, что ребенок появился на свет на три месяца раньше срока путем кесарева сечения после того, как у нее развился синдром HELLP – тяжелая форма преэклампсии, сопровождающаяся разрушением эритроцитов, нарушением работы печени и низким уровнем тромбоцитов.

По словам Кори, Коди провела около 10 месяцев в отделении интенсивной терапии новорожденных. 6 января она сообщила, что наконец смогла забрать дочь домой, опубликовав фото с подписью: "Она дома", поблагодарив всех за молитвы и поддержку.

Кори Бродус подчеркивала, что ее беременность имела высокий риск. Она болеет волчанкой с шести лет, а в начале 2024 года перенесла инсульт. Несмотря на сложное состояние, она называла дочь "стойкой и сильной" и рассказывала, что медицинский персонал отмечал ее активность и реакцию на окружающий мир.

Коди Дрео была первым ребенком Кори Бродус и ее жениха Уэйна Дьюса. Кори является самым младшим ребенком и единственной дочерью Снуп Догга в браке с Шанте Бродус, с которой рэпер вместе более 28 лет.

