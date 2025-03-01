Снуп Догг в восьмой раз стал дедушкой: дочь рэпера показала первое фото младенца, который родился преждевременно

В пятницу, 28 февраля, семья американского рэпера Снуп Догга стала больше еще одного человека. Младшая дочь исполнителя Кори Бродус родила девочку от своего избранника Уэйна Дьюса.

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Пока новоиспеченные родители не рассекречивают имя новорожденной, которая, кстати, стала восьмой внучкой 53-летнего артиста. Преемница знаменитости лишь обнародовала первую фотографию с малышом в своем Instagram и отметила, что ребенок появился на свет на шестом месяце беременности.

"Принцесса появилась на 6 месяце. Я постоянно плакала, сравнивала и обвиняла себя за то, что не смогла дать ей все, в чем она нуждалась. Но несмотря ни на что, Бог всегда показывает мне, что я есть у него! Моя дочь родилась на 25 неделе, и она самая лучшая!" – написала мама.

Кори Бродус поделилась, что ее дочь появилась на свет путем кесарева сечения. По словам наследницы Снуп Догга, незадолго до рождения первенца она посетила врачей, которые диагностировали ей геморрагический синдром – повышенную склонность к кровоточивости слизистых и кожных кровоизлияний. Она добавила, что если бы обратилась к специалистам хотя бы на несколько дней позже, последствия могли быть очень плохими.

Стоит отметить, что кроме дочери Кори Бродус, у Снуп Догга есть еще семь внуков. Сын рэпера Корд Бродус является отцом Заяна, Элевен и Скай. У него также был сын Кай, однако в 2019 году младенец умер в возрасте 10 дней. Второй сын Снуп Догга воспитывает Кордобу, Шато и Симфони Сола.

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