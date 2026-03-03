'Смотрит на меня и вдруг говорит...' Мария Бурмака вспомнила, как Нина Матвиенко умела интеллигентно подколоть собеседника одной фразой

Украинская певица Мария Бурмака поделилась забавной историей о покойной Нине Матвиенко, вспомнив ее особое чувство юмора и умение сказать фразу так, чтобы она звучала одновременно и как комплимент, и как тонкая шутка.

Воспоминание артистка опубликовала в Threads в ответ на запрос пользовательницы об "интеллигентных оскорбительных высказываниях". По словам Бурмаки, несколько лет назад она пришла к ее дочери Тоне Матвиенко на репетицию дуэта. В доме была и Нина Митрофановна, которая сразу обратила внимание на гостью.

"Несколько лет назад я пришла к Тоне Матвиенко, порепетировать дуэт. И Нина Митрофановна Матвиенко, вечная ей память, смотрит на меня и вдруг говорит: "Ты такая красивая на старость стала", – написала Мария Бурмака.

Публикация появилась под сообщением с вопросом: "Срочно нужны интеллигентные оскорбительные высказывания! Настолько тонкие, чтобы человек даже обрадовался".

В комментариях пользователи поддержали артистку и по-своему объяснили смысл фразы. "Знаете, говорят: ты как хорошее вино – с годами только лучше становишься. То есть в этой фразе речь не идет о старости, а лишь о расцвете с приобретением жизненного опыта. То есть о расцвете в годах можно сказать, не сказав о старости. Потому что собственно, Марии до старости очень далеко. Но ведь Митрофановна слов не подбирала. Что пришло на язык, то и озвучила. А слово – не воробей", – отметили там.

Другие же заметили, что слова могли быть искренним комплиментом: "Ох и комплименты! Хотят как лучше – и получается не совсем. Уверена, что искренне и красиво хотела похвалить хорошие изменения".

