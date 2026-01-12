Смертельная болезнь не помешала творчеству: лучшие картины Марии Примаченко, которую полюбил весь мир

Смертельная болезнь не помешала творчеству Марии Примаченко – украинской художницы, чьи работы сегодня считают достоянием мировой культуры. Несмотря на тяжелое заболевание, которое сопровождало ее всю жизнь, она создала почти тысячу картин и стала одной из самых известных представительниц наивного искусства.

В детстве Мария Примаченко переболела полиомиелитом – опасной болезнью, которая поражает центральную нервную систему и может приводить к параличу и смерти. После перенесенного недуга одна нога художницы осталась короче, и всю жизнь она передвигалась на костылях. В зрелом возрасте Примаченко перенесла несколько сложных операций, во время которых ей ломали кости, пытаясь заменить костыли протезом, однако окончательно отказаться от них она так и не смогла.

Сама художница была убеждена, что болезнь ей "навели". По воспоминаниям, трое суток она терпела сильную боль, после чего отец повез ее к знахарке. Последствия полиомиелита остались с Марией навсегда, однако физические ограничения не сломили ее волю и не помешали полноценно работать и самостоятельно себя обслуживать.

Свой творческий путь Мария Примаченко начала с росписи собственного дома. По одной из самых известных историй, она, пася гусей, увидела странную птицу, которая потеряла перья, а на земле остались разноцветные полосы синего глея. Именно им девушка разрисовала стены дома цветами. Впоследствии в ее работах появились фантастические звери, жар-птицы и яркие растения – образы, которые впоследствии станут узнаваемыми во всем мире.

В течение 1930–1980-х годов состоялось около 60 выставок произведений Марии Примаченко. Ее картины сейчас хранятся в музеях и галереях Украины, а также во Франции, Австрии, Канаде, Польше, Бельгии, Дании, Швеции, Португалии и других странах. Художница является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и признанным мастером наивного искусства.

Отдельной трагедией для украинской культуры стало уничтожение части ее наследия во время полномасштабного вторжения России. В ночь на 28 февраля 2022 года в результате боевых действий сгорел Иванковский историко-краеведческий музей в Киевской области, где хранилось около двух с половиной десятков работ Примаченко.

Мария Примаченко умерла 18 августа 1997 года в возрасте 86 лет в родном селе Болотня Вышгородского района Киевской области, где и была похоронена.

