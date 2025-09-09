Посвященный Марии Примаченко: в Киеве презентовали проект американских художников CHIAOZZA. Фото

В Киеве на Контрактовой площади состоялась презентация проекта американских художников CHIAOZZA. Инсталляция посвящена всемирно известной украинской художнице Марии Примаченко.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Увидеть скульптуры может любой желающий.

Что известно

Так, на Контрактовой площади Киева в понедельник, 8 сентября, состоялась презентация проекта американских художников CHIAOZZA из Нью-Йорка Адама Фреззы и Терри Чао, который посвящен Марии Примаченко.

Инсталляция выполнена в виде семи пневматических скульптур высотой от 3 до 7 метров, которые переосмысливают известные образы с картин всемирно известной украинской художницы: красный цветок, горох, дерево, подсолнух, птицу, синего зверя и желтого зверя.

Увидеть проект можно будет по 21 сентября включительно. После этого часть скульптур войдет в экспозицию интерактивной выставки-посвящения Ukraine WOW, которая откроется 26 сентября на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Другая часть будет представлена возле флагманского магазина "Аврора" на Контрактовой площади в Киеве. После экспонирования в столице проект переедет в США.

Описания скульптур

Желтый зверь

Народные сказки, сны, наблюдения, новости – все это трансформировалось и приобретало личное звучание в творчестве Марии Примаченко. Она создала сотни существ, но одним из самых любимых был для нее образ коровы - прежде всего как символ достатка и плодородия.

Подсолнух

Мария больше всего любила подсолнухи. За насыщенный жизнеутверждающий цвет. За дружбу с солнцем. За пользу, которую они приносят людям: и семена, и золотое масло. Подсолнухи в ее мире – это символ щедрости. Художница засевала подсолнухами значительную часть огорода вместо привычной для села картофеля. И для их семьи они стали символом самой Марии. Ее сын Федор продолжил эту теплую традицию: высевал в память о матери подсолнухи в саду. Интересно, что именно подсолнухи Мария изображала довольно реалистично, в отличие от большинства цветов.

Горох

Мария очень часто рисовала горох. Это личная история, связанная с ее братом, который ежегодно засевал свой огород горохом. Он его обожал. И для художницы это растение, которое плетется и родит, стало символом семейной связи.

Дерево

Мария обожала фруктовые деревья, но особое значение для нее имел дуб. Он олицетворял силу, здоровье, вечность. Возле ее дома до сих пор растет огромный дуб, который художница посадила с внуком. Она верила, что это дерево обладает волшебными свойствами, что-то вроде невидимой защиты для человека.

Птица

В работах Марии можно часто встретить волшебных птиц. В народных сказках они были символами свободы, мудрости, души, а также посредниками между мирами. Это воплощение небесного, недостижимого и одновременно крайне желанного, открывающего герою путь к познанию себя и мира. Одна из самых известных работ Марии Примаченко с птицей – "Голубка, которая расправила крылья и хочет на земле мира". Птица нарисована так, будто оберегает нас своими крыльями.

Синий зверь

Звери в работах Марии Примаченко всегда были защитниками. Они как будто росли вместе с ней. Синий цвет – воплощение внутреннего мира художницы: девичьих переживаний, тонких душевных движений и даже неуверенности, которая в ней жила. Именно в тот период, когда ее творчество переплеталось с войной и жизненными потрясениями, синий в ее работах стал символом как пережитых травм, так и внутренней силы.

Красный цветок

Красный цветок – особый образ в творчестве Марии Примаченко. Обычно это был мак, который она часто посвящала тем, кто отдал жизнь, защищая других: солдатам, ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Художница связывала цветы с людьми. На некоторых картинах дети были изображены как цветки, а иногда у цветков, как и у зверей, появлялись острые зубы. Цветок в ее творчестве – это отдельный персонаж с уникальным характером.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины переодевали скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Один из мальчиков, одетый в военную форму, держит в руках знамя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!