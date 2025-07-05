'Слишком рано. Слишком несправедливо': Фиби из сериала 'Зачарованные' трогательно почтила память Джулиана Макмегона

Смерть австралийского актера Джулиана Макмегона стала болезненной новостью как для его семьи, так и коллег. Артистка Алисса Милано, с которой знаменитость сыграл пару Фиби и Коул в культовом сериале "Зачарованные", поделилась лучшими воспоминаниями о покойном друге и в последний раз обратилась к нему.

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Трогательный пост актриса обнародовала на личной странице в Instagram. В частности, она показала серию редких фото с Макмегоном, что сделала за время совместной работы.

"Мое сердце разбито. Джулиан Макмегон был очаровательным. Эта улыбка. Этот смех. Этот талант. Его присутствие. Он входил в комнату и зажигал ее не только харизмой, но и добротой. Озорством. Душевным пониманием. Мы провели годы вместе в сериале "Зачарованные". Годы на сцене, истории и так много разных моментов. Он дал мне возможность чувствовать себя в безопасности как актрисе. Видел меня как женщину. Он бросал мне вызов, дразнил меня, поддерживал меня. Мы были такими разными, но каким-то образом мы всегда понимали друг друга", – написала звезда.

Алисса Милано также отметила, что Джулиан Макмегон был для нее не просто экранным мужем, а настоящим другом. По словам актрисы, знаменитость всегда беспокоился, все ли у нее хорошо и никогда не боялся говорить правду, даже в моменты, когда это очень неудобно.

"Потерять его кажется нереальным. Слишком рано. Слишком несправедливо. Отдыхай, мой друг. Я заберу твой смех с собой. Навсегда, Коул. Навсегда Джулиан", – завершила актриса.

Почтила память Джулиана Макмегона и другая коллега по сериалу "Зачарованные" Холли Мари Комбс. В своем Instagram она обнародовала видео, где собрала несколько кадров с актером. В описании к ролику она отметила: всегда будет помнить юмор, смех и жизнерадостность звезды.

Напомним, что Джулиан Макмегон умер 2 июля в городе Клируотер, штат Флорида, США. Его сердце остановилось на 57-м году жизни из-за тяжелого заболевания – рака.

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