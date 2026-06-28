Квиткова и Бражко устроили роскошную свадьбу: какое платье выбрала блогер. Фото

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк 9" Даша Квиткова и полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко официально стали мужем и женой. Несмотря на то что ранее инфлюенсер уверяла, что не планирует делиться снимками с церемонии, она все же опубликовала первые фотографии со своей свадьбы.

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Снимки появились в Instagram. Для главной церемонии Квиткова выбрала роскошное свадебное платье украинского бренда Milla Nova.

Это кружевная модель силуэта "рыбка" с открытыми плечами, которая подчеркнула фигуру блогера. Образ дополнили длинная фата и нежные локоны. Макияж она решила сделать сдержанным.

Позже, во время праздничного застолья, Даша Квиткова сняла фату и сменила наряд на второй – короткое белое платье, расшитое пайетками, с открытой спиной и гладким пучком.

Интересно, что именно в этом платье от Milla Nova Квиткова уже появлялась ранее – в фотосессии для журнала ELLE, которую она опубликовала незадолго до того, как раскрыла подробности свадьбы. На официальном сайте бренда стоимость платья не указана, поэтому узнать его цену пока невозможно.

"Муж и жена", – так кратко подписала серию свадебных фотографий блогер, добавив эмодзи с черным сердцем.

Особенно трогательным моментом церемонии стало участие сына Квитковой Льва от первого брака с телеведущим Никитой Добрыниным. Именно мальчик принес молодоженам обручальные кольца, как и планировала блогер еще во время подготовки к свадьбе.

Еще до свадьбы Даша Квиткова устроила камерный девичник в кругу самых близких подруг. Празднование прошло у озера без шумной вечеринки и показной роскоши. Все были одеты в белые футболки с шутливыми принтами: на футболке невесты было селфи с Бражком, а на одежде подруг – фото самой Квитковой. Образ блогер дополнила символической фатой.

Подруги также подготовили для невесты сюрприз: они распечатали черно-белые фотографии Владимира Бражка, которыми прикрыли свои лица во время танцев. Празднование завершилось тематическим тортом, украшенным бантиками, миниатюрными диско-шарами и фотографией Даши.

Стоит отметить, что еще во время подготовки к свадьбе Квиткова настаивала: церемония останется закрытой.

"Мы хотим, чтобы это осталось только для нас. Просто хочу сделать фото в ретро-стиле. А видео не будет. У меня ведь есть видео с предложением, но я его не выкладывала, потому что это личное", – говорила блогер.

Впрочем, как видно, после свадьбы она передумала и все же поделилась с подписчиками самыми теплыми моментами торжества.

Ранее OBOZ.UA писал, что Никита Добрынин отреагировал на помолвку Даши Квитковой и признался, что думает о ее женихе, который живет с его сыном. Он подчеркнул, что у него нет конфликтов или напряженных моментов с новым возлюбленным его бывшей, и охарактеризовал их отношения как спокойные.

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