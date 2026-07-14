"Слава Украине!" – так здоровался в оккупации. Актриса рассказала об отце, который отказался покинуть Крым, и о родных, желавших ей прихода России

Актриса Анна Яремчук-Бобало, которая родилась и выросла в Симферополе, рассказала, что ее отец до последнего отказывался уезжать из оккупированного Крыма. По словам артистки, мужчина открыто поддерживал Украину, а после оккупации полуострова продолжал приветствовать людей словами: "Слава Украине!".

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Также она вспомнила, как российская пропаганда смогла изменить взгляды части ее родственников и друзей.

Яремчук-Бобало вспомнила, что после оккупации неоднократно просила отца вместе с мамой переехать в Киев, однако тот оставался непреклонен. "Я очень просила папу переехать. Но он говорил: "Это моя земля. Я свою землю не покину. Пусть они уходят". Допоследнего он приветствовал людей словами "Слава Украине!", говорил на украинском. Я убеждена, что его сердце не выдержало всего того, что пришлось пережить после прихода "русского мира", – сказала актриса.

Актриса призналась, что больше всего ее поражает не только оккупация, но и то, как многолетняя российская пропаганда смогла изменить взгляды людей.

"Я поняла, что самое страшное оружие – это пропаганда, – делится актриса. – Она меняет сознание. У меня была лучшая подруга, абсолютно проукраинская. После полномасштабного вторжения она сочувствовала мне, а потом, когда в Крыму начались проблемы, написала: "А что же вы Крым бомбите? Разве Украина не террорист?" Мы уже месяц сидим без света и бензина..." И тогда я поняла, насколько глубоко действует пропаганда. Человек, который был абсолютно проукраинским, начал говорить словами российского телевидения. У нас дома, целые районы стирают с лица земли. А они жалуются, что месяц без бензина и света. В Крыму, где тепло, где даже без электричества это совсем другой уровень испытания".

"Я тогда написала ей: "У нас зимой люди сидели в квартирах, где было плюс семь градусов, когда на улице – минус 25. И ты сейчас сравниваешь это с тем?" У меня это просто не укладывается в голове. И это человек, которого знаю всю жизнь. Мы сидели за одной партой, учились в одной школе. У нас была замечательная учительница истории. Мы знали, что такое сталинские репрессии, что такое коммунизм, что делала советская власть. И даже ей смогли изменить сознание", – продолжает Яремчук-Бобало.

По словам актрисы, даже некоторые из ее родственников после оккупации повторяли российские нарративы: "Когда мы сидели в подвале под обстрелами, мне звонили и говорили: "Потерпите еще немного, вас сейчас освободят". Это было страшно слышать от близких людей".

Несмотря ни на что, Яремчук-Бобало не теряет веры в то, что Крым вернется под контроль Украины: "Я упрямая. Верю, что Крым вернется. Мама иногда говорит: "Я уже не дождусь". А я отвечаю: "Нет, мы все дождемся".

По словам Анны, после деоккупации она хочет вернуться в родной Симферополь, но не намерена поддерживать отношения с теми, кто сознательно принял российскую оккупацию: "Мне не нужно их одобрение. Мне нужна моя земля, мое море, мой Крым. А нравиться всем я никогда не стремилась. Просто теперь я уже не дам ни единого шанса снова прорасти этой заразе – российской пропаганде. Ведь она, как раковая опухоль: если не остановить, разрастается. Мы были слишком терпимы: "Говорят по-русски? Ну и ладно – это же Крым". Слишком долго закрывали глаза на то, что нельзя было игнорировать".

Ранее OBOZ.UA писал, что режиссер Сергей Кулибишев рассказал о личной трагедии в оккупированном Крыму: он потерял отца и не смог приехать на похороны.

Полное интервью с Анной Яремчук-Бобало читайте на OBOZ.UA здесь.

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