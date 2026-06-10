Потерял отца и не смог приехать на похороны. Режиссер Сергей Кулибышев рассказал о личной трагедии в оккупированном Крыму

Режиссер и драматург Сергей Кулибышев поделился болезненной семейной историей, связанной с оккупацией Крыма. По его словам, из-за войны и российского контроля над полуостровом он не смог попрощаться с отцом, который умер в 2023 году.

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Об этом Кулибышев рассказал в интервью OBOZ.UA. Режиссер не приезжал в родной Крым с 2013 года.

Сегодня в Керчи остаются его мама и 101-летняя бабушка. Режиссер родился и вырос в Керчи, однако после оккупации полуострова не возвращался в родной город. По его словам, до 2019 года мама еще могла приезжать в Киев и Одессу, пока отец оставался ухаживать за бабушкой. "После 2019 года мы уже не виделись. Потом была пандемия, а потом началось полномасштабное вторжение. И, к сожалению, я не виделся ни с бабушкой, ни с папой, который умер в 2023 году", – рассказал Кулибышев. Самым болезненным для него стало то, что из-за обстоятельств войны он не смог лично попрощаться с отцом и поддержать родных в трудный момент.

"Я не смог попрощаться с папой. Не смог даже лично поддержать маму и бабушку в этой потере", – признался режиссер. Кулибышев говорит, что именно поэтому сегодня больше всего мечтает вернуться домой после деоккупации Крыма. В то же время понимает, что эта встреча будет не только радостной: "В моей квартире я уже никогда не увижу папу. Но все равно очень надеюсь, что однажды смогу переступить порог дома и обнять маму и бабушку", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что известный украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал, почему его родители категорически отказывались выезжать из Крыма после его оккупации Россией. Артист также признался, что потерял отца, с которым тоже не смог попрощаться. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Ранее было известно лишь о том, что умерла мама артиста. Субие Налбандова ушла в мир иной в июле 2021 года.

"Конечно, я предлагал родителям, которых уже, к сожалению, нет, уехать, – рассказал Ахтем Сеитаблаев. – Они отвечали: "Сын, мы не для того приехали, чтобы снова выезжать. Пусть едут они". Папа умер в августе прошлого года, а мама – в июле 2021 года. Моя мама – актриса, но никогда не работала по специальности. Я ее снимал в своей картине "Хайтарма" – это была ее первая роль. Она мне доверяла как режиссеру, уже на тот момент верила, что ее сын профессионал".

Полное интервью с Сергеем Кулибышевым читайте на OBOZ.UA здесь.

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