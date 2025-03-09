'Слава Украине': певец TESLENKO, принявший участие в Нацотборе на Евровидение 2025 от Сан-Марино, вспомнил о своих корнях

Певец TESLENKO, принявший участие в Нацотборе на Евровидение 2025 от Сан-Марино, во время финала музыкального конкурса со сцены выкрикнул "Слава Украине!" Артист как раз подходил к ведущим, объявившим его третье место, когда решил напомнить миру, что он приехал из Украины.

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Певец в финале Национального отбора, который прошел 8 марта, выступал с песней Storm и в результате попал в тройку фаворитов. Об этом сообщил блогер и музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

Дождавшись оглашения результатов песенного конкурса, TESLENKO заявил: "Glory for Ukraine! Слава Україні!"

В то же время, победу на Нацотборе на Евровидение 2025 от Сан-Марино одержал певец Габри Понте с треком Tutta l'Italia. Именно он представит страну на международном конкурсе, который состоится с 13 по 17 мая в Базеле, Швейцария.

Напомним, ранее продюсер певца заявил, что TESLENKO покинет Нацотбор на Евровидение 2025 от Украины, если дальше пройдет ENLEO – один из участников, попавший в громкий скандал из-за прослушивания российских исполнителей.

"Друзья, мы снялись с Национального отбора на Евровидение в этом году, чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. Суспільне согласовало нашу позицию. Спасибо всем, кто поддерживал. Евровидение все еще остается важным для меня, поэтому обязательно еще услышимся!" – написал TESLENKO в Instagram.

Конкурсная песня TESLENKO называлась Storm ("Буря") и рассказывала о любви. Клип артист создал в футуристическом стиле, где показал свою влюбленность в девушку из другого мира и о том, как развиваются их отношения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина стремительно поднялась в букмекерском рейтинге Евровидения 2025. Это был серьезный рывок, ведь еще 13 февраля украинский участник опустился до рекордно низкого 19 места.

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