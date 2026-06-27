Сколько зарабатывают "маленькие" и "большие" блогеры: названы конкретные суммы и кто из украинских интернет-звезд уже разрушил свою репутацию

Эксперт по инфлюенс-маркетингу Татьяна Савицкая откровенно рассказала о заработках украинских блогеров. По ее словам, доходы интернет-деятелей напрямую зависят от уровня вовлеченности аудитории и развития личного бренда, поэтому топовые представители индустрии могут с легкостью зарабатывать тысячи долларов в месяц.

Видео дня

А вот "небольшие" блогеры, которые не построили хорошую репутацию на рынке, зарабатывают не более 30 000 гривен. О доходах инфлюенсеров эксперт рассказала в интервью для "РБК-Украина LIFE".

"Все зависит от уровня личного бренда блогера, количества подписчиков и того, как давно он завоевал репутацию на рынке. Если говорить о "маленьких" блогерах, то это может быть 10–30 000 гривен в месяц. Если это "средний" блогер, то где-то 50–100, а уже "крупные" инфлюенсеры могут зарабатывать тысячи долларов в месяц", – рассказала эксперт.

Как отметила Татьяна Савицкая, самые высокие доходы часто получают артисты, которые параллельно занимаются блогерской деятельностью. Когда у знаменитости большая и активная аудитория, у нее часто заказывают рекламные интеграции, а стоимость одной может стартовать от 3-5 тысяч долларов.

"Все зависит от медийности человека на рынке. Если у него хорошая медийность, будет очень высокий прайс", – сказала Савицкая.

Однако бывают ситуации, когда популярные блогеры теряют свой успех среди украинской аудитории из-за громких скандалов. Примером этого являются инфлюенсеры Александр Волошин и Татьяна Пренткович, которые, по словам Савицкой, разрушили свою репутацию в глазах сограждан. Эксперт подчеркнула, что не осуждает решение интернет-знаменитостей уехать за границу во время войны, ведь они хотели спасти свои жизни, однако возобновить успешную деятельность в Украине после таких поступков им вряд ли удастся.

"Когда репутация личного бренда утрачена, вернуть ее практически невозможно. Если она была утрачена из-за скандала, большинство людей встанет на сторону негатива, а не позитива", — отметила эксперт по инфлюенс-маркетингу.

Напомним, что Александр Волошин незаконно покинул территорию Украины летом 2024 года на фоне громкого скандала, который возник из-за сбора средств на восстановление разрушенной россиянами детской больницы "Охматдет". Тогда в сети начали распространяться многочисленные обвинения в адрес блогера, якобы он присвоил себе собранные средства, которые должны были пойти на благотворительность. Из-за сильной критики Волошин удалил страницы в соцсетях, а со временем вышел на связь с видеообращением, в котором пожаловался, что стал жертвой информационной кампании.

После бегства блогер открыто заявлял: вернется в Украину только при условии смены политической системы, более того, утверждал, что якобы подвергался преследованиям в родной стране.

Со своей стороны, Татьяна Пренткович и ее избранник Андрей Гонковский оказались в эпицентре скандала в 2024 году. Тогда инфлюенсер уехала отдыхать с детьми на Мальдивы, а ее партнер якобы отправился в Варшаву на благотворительное мероприятие, получив разрешение на пересечение границы в качестве волонтера. Андрей Гонковский устроил "спектакль" в соцсетях, публикуя фото из Польши, тогда как на самом деле находился с семьей на Мальдивах. После этого он так и не вернулся в Украину.

Что известно о Татьяне Савицкой

Татьяна Савицкая – известная украинская инфлюенсер, которая основала пиар-агентства Influence Company, что специализируется на организации уникальных мероприятий с участием влиятельных блогеров. Она также учредила премию United Bloggers Awards.

Помимо карьеры, эксперт по инфлюенс-маркетингу добилась успехов и в личной жизни. В 2017 году она вышла замуж за Вячеслава Грифа, от которого родила дочь Соломию.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что солистка "Лисапетного батальона" раскрыла правду о зарплате в коллективе и о том, чем им платили, когда не было денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!