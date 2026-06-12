Нас приглашают олигархи: солистка 'Лисапетного батальона' раскрыла правду о зарплате в коллективе и чем им платили, когда не было денег

Украинская певица и лидер группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион откровенно рассказала о заработках участников коллектива. Как поделилась исполнительница, они с коллегами далеко не всегда получали деньги за свои выступления, особенно в начале карьеры, однако все же не возвращались домой с пустыми руками. Артисты в свое время просили у заказчиков продукты питания или же настаивали на пошиве для них костюмов.

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Да и сейчас, по словам Фалион, гонорары участников "Лисапетного батальона" довольно мизерны по сравнению с заработками других звезд украинской сцены. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Теща Гордона".

"Первые наши попытки были в колхозах. Мы приезжали туда петь и говорили: "Что-нибудь дайте нам. Хоть мешок гречки". Раздали всем по пять килограммов гречки, такие счастливые. Тогда получали каких-то 50 гривен, потом 100. Тогда приглашают на концерт, а я говорю: "Да, если туфли нам концертные пошьете, потому что у нас нет". Все сшили. Как для артистов, наши гонорары очень смешные, а вот как самодеятельности нам завидуют, что у нас есть какая-то копейка", – высказалась певица.

Как отметила Наталья Фалион, довольно значительную часть заработка коллектив тратит на организацию концертов. Микрофоны участников "Лисапетного батальона" стоят по тысяче долларов, за акустическое устройство руководительницы отдали две тысячи, и еще как минимум в $1000 обходится запись композиции.

Что интересно, по словам Фалион, у группы нет четко установленного гонорара за выступление. Артисты просят разную оплату за свою работу в зависимости от аудитории, для которой поют.

"Надо же и благотворительные, абсолютно бесплатные концерты давать. А когда нас приглашают олигархи, то можно взять больше, чтобы всем хватило. Стараемся, как только можем. Ты же должен что-то с этого получить, потому что это твоя работа, ты артист. Но мы довольны тем, что имеем. Мы знаем, что когда едем в деревню, билеты не могут быть дорогими. Там у людей нет откуда взять. У меня своя особенная публика, которая никогда не жировала", – рассказала солистка "Лисапетного батальона".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Надя Дорофеева удивила правдой о реальных заработках артистов на больших сценах.

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