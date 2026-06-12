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Нас приглашают олигархи: солистка "Лисапетного батальона" раскрыла правду о зарплате в коллективе и чем им платили, когда не было денег

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Нас приглашают олигархи: солистка 'Лисапетного батальона' раскрыла правду о зарплате в коллективе и чем им платили, когда не было денег
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Украинская певица и лидер группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион откровенно рассказала о заработках участников коллектива. Как поделилась исполнительница, они с коллегами далеко не всегда получали деньги за свои выступления, особенно в начале карьеры, однако все же не возвращались домой с пустыми руками. Артисты в свое время просили у заказчиков продукты питания или же настаивали на пошиве для них костюмов.

Да и сейчас, по словам Фалион, гонорары участников "Лисапетного батальона" довольно мизерны по сравнению с заработками других звезд украинской сцены. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Теща Гордона".

"Первые наши попытки были в колхозах. Мы приезжали туда петь и говорили: "Что-нибудь дайте нам. Хоть мешок гречки". Раздали всем по пять килограммов гречки, такие счастливые. Тогда получали каких-то 50 гривен, потом 100. Тогда приглашают на концерт, а я говорю: "Да, если туфли нам концертные пошьете, потому что у нас нет". Все сшили. Как для артистов, наши гонорары очень смешные, а вот как самодеятельности нам завидуют, что у нас есть какая-то копейка", – высказалась певица.

Нас приглашают олигархи: солистка "Лисапетного батальона" раскрыла правду о зарплате в коллективе и чем им платили, когда не было денег

Как отметила Наталья Фалион, довольно значительную часть заработка коллектив тратит на организацию концертов. Микрофоны участников "Лисапетного батальона" стоят по тысяче долларов, за акустическое устройство руководительницы отдали две тысячи, и еще как минимум в $1000 обходится запись композиции.

Что интересно, по словам Фалион, у группы нет четко установленного гонорара за выступление. Артисты просят разную оплату за свою работу в зависимости от аудитории, для которой поют.

"Надо же и благотворительные, абсолютно бесплатные концерты давать. А когда нас приглашают олигархи, то можно взять больше, чтобы всем хватило. Стараемся, как только можем. Ты же должен что-то с этого получить, потому что это твоя работа, ты артист. Но мы довольны тем, что имеем. Мы знаем, что когда едем в деревню, билеты не могут быть дорогими. Там у людей нет откуда взять. У меня своя особенная публика, которая никогда не жировала", – рассказала солистка "Лисапетного батальона".

Нас приглашают олигархи: солистка "Лисапетного батальона" раскрыла правду о зарплате в коллективе и чем им платили, когда не было денег

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Надя Дорофеева удивила правдой о реальных заработках артистов на больших сценах.

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