Сколько стоит сумка Зеленской: первая леди вышла в свет со стильным аксессуаром от украинского бренда

Первая леди Украины Елена Зеленская во время своего визита в одну из больниц на Днепровщине, где ознакомилась с работой Центра ментального здоровья "Возвращение", продемонстрировала изысканный образ, дополненный элегантной сумкой от отечественного бренда Kacharovska. Стоимость такого аксессуара составляет 9200 гривен.

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Елена Зеленская посетила недавно центр ментального здоровья, который оказывает комплексную психологическую помощь людям с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, ПТСР и расстройствами адаптации. Этот центр является важной составляющей Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди. "Проект "Возвращение" становится еще одним большим подкреплением Всеукраинской программы ментального здоровья. Ведь, как и во всех проектах программы, помощь в его рамках абсолютно бесплатна и доступна для военных, ветеранов и членов их семей", – подчеркнула Елена Зеленская.

Для этого важного мероприятия первая леди выбрала сдержанный и одновременно стильный образ. Она появилась в темно-синем костюме, который состоял из удлиненного жакета с пуговицами и тканевым поясом в тон, а также брюк свободного кроя со стрелками.

Этот костюм, кстати, уже знаком украинцам: в прошлом году Елена Зеленская уже демонстрировала его на публике, в частности во время посещения "Книжного арсенала" в Киеве. Тогда она дополнила его темной блузкой и изящным белоснежным ожерельем с крупной подвеской, что придавало образу глубину и элегантность.

Стоит отметить, что сумку от Kacharovska Елена Зеленская использовала ранее, однако для другого своего образа. В прошлом году ее заметили в ирландском международном аэропорту "Шеннон" с этой же сумкой-багетом. Эта модель, имеющая узелок посередине ремешка и подвеску в виде фирменного логотипа, тогда стоила 7900 гривен.

Завершила свой образ Елена Зеленская аккуратной укладкой с легкими волнами, сдержанным макияжем в нежных оттенках и лаконичными серьгами, что подчеркнуло ее естественную красоту и элегантность.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская рассказала о забытом хобби, к которому вернулась во время войны. Первая леди призналась, что ее дети также имели короткий эпизод в своей жизни, когда увлекались музыкой.

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