Елена Зеленская рассказала о забытом хобби, к которому вернулась во время войны: дочь и сын пошли по ее стопам

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что во время полномасштабной войны вернулась к хобби детства – игре на фортепиано. Несмотря на большой перерыв в занятиях, пальцы, по ее словам, помнят.

Видео дня

В интервью Маричке Падалко она поделилась воспоминаниями о музыкальной школе, семейной поддержке и то, как это занятие помогает ей эмоционально восстанавливаться. Интересно, что в отличие от детства первая леди теперь играет на электрическом пианино в наушниках, поэтому никто ничего не слышит – кроме нее самой.

"Это такое удовольствие особое. Никто не слышит твоих ошибок, никто не прислушивается", – поделилась Елена Зеленская.

Первая леди призналась, что ее дети также имели короткий эпизод в своей жизни, когда увлекались музыкой. Однако со временем это дело забросили.

"Они короткий момент в своей жизни также занимались, но быстро бросили, не так, как я", – отметила она.

Елена Зеленская также вспомнила о материнской поддержке в детстве: "Моя мама всегда любила, когда я играла. Я помню, как сидела за пианино, а она что-то делала на кухне. По коридору заглядывала ко мне. Меня это раздражало всегда".

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская получила новое образование. Она рассказала, что за последний год углубила свои знания в области стратегического управления и продолжает учиться, чтобы быть еще более эффективной в своей миссии на международной арене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!