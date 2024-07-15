Зеленскую заметили в Ирландии с сумкой-багетом за 7900 грн. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская засветила аксессуар от отечественного бренда стоимостью почти 8 тысяч гривен. Фотографы поделились снимками супруги президента, которую 13 июля заметили в ирландском международном аэропорту "Шэннон".

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Зеленская была облачена в расслабленный лук. Она надела брючный костюм с блейзером, белую футболку и спортивные кроссовки. Образ первая леди дополнила черными очками круглой формы и модной сумкой-багет от украинского бренда Kacharovska.

Данная модель в черном цвете имеет узелок посреди ремешка, а также подвеску в виде фирменного логотипа. Ее стоимость на официальном сайте составляет 7900 гривен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Зеленская показала три стильных образа в Вашингтоне: в черно-белой вышиванке, костюме-тройке и с символической брошью.

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