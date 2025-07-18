Скандальная экс-пресофицерка ГПСУ Иванна Плантовская выходит замуж после побега за границу: как выглядит ее загадочный жених. Фото

Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая попала в эпицентр громкого скандала два года назад, неожиданно объявила о помолвке. Она сделала это в привычном для себя стиле – через яркую фотосессию в соцсетях и с демонстративным романтическим пафосом.

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В новом посту в Instagram девушка показала впечатляющий букет красных и белых роз, свою руку с большим бриллиантовым кольцом, а также сообщение, которое не оставляет сомнений: "Миллион раз "да" – написано на русском языке.

На прикрепленных снимках Иванна позирует на фоне морского заката в эффектном наряде красно-синего цвета. Ее рука гордо выставлена вперед, чтобы показать драгоценное украшение на безымянном пальце, а в руках – роскошный букет роз. Другое фото – крупный план той же сцены: рука с белоснежным маникюром ложится на цветы, акцентируя внимание на кольце с камнем. Лицо избранника Плантовской по-прежнему остается загадкой – на снимках его нет.

Это не первый раз, когда Иванна публично демонстрирует свои романтические отношения, но при этом тщательно скрывает личность возлюбленного. Еще в конце прошлого года она опубликовала видео из Доминиканской Республики, где пара прогуливается по набережной, обнимается и целуется. В заметке тогда звучали сентиментальные нотки. "И после всех ошибок в жизни, у меня появился тот, о ком поет Тина в этой песне", – написала она, сопроводив пост песней Тины Кароль "Полюс притяжения" и красным сердечком.

Стоит напомнить, что имя Иванны Плантовской стало известным в январе 2023 года, когда она оказалась в центре общественного возмущения. На фоне полномасштабной войны девушка публиковала в Instagram гламурные фото из Парижа, где праздновала Новый год, а также роскошные снимки с пляжей, курортов и в откровенных образах. Эти действия вызвали волну критики, ведь она на тот момент официально представляла Госпогранслужбу Украины. После скандала ее уволили, а вскоре стало известно, что Иванна покинула страну – сначала отправилась на Мальдивы, чтобы, по ее словам, "восстановить нервы", а впоследствии поселилась за границей.

Сейчас девушка проживает в Варшаве, где ведет активную онлайн-жизнь и ведет блог на темы спорта, фитнеса и женского саморазвития. В своем аккаунте она уже давно не упоминает о службе в ГПСУ, зато позиционирует себя как автор марафона трансформации тела и души. Известно, что после увольнения Плантовская также осуществила одну из своих мечтаний – сделала операцию по увеличению груди в Турции, о чем откровенно рассказывала в Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал, что 20-летняя дочь Поляковой вышла замуж через две недели после помолвки. Торжественную церемонию влюбленные решили провести без лишнего пафоса и большого количества гостей.

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