Скандал с 'купленной' победой на 'МастерШеф': Эктор Хименес-Браво задал один провокационный вопрос Нэнси Топко

Финал 15 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" превратился из гастрономического праздника в информационный скандал. Общество возмущено: вместо оваций в адрес победительницы – волна хейта, обвинения в предвзятости судей и даже подозрения в купленной победе. Центром конфликта стала 25-летняя киевлянка Нэнси Топко, которая, по мнению зрителей, не заслужила первое место, а получила его "благодаря связям или деньгам".

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Общественный резонанс оказался настолько мощным, что один из главных судей шоу, Эктор Хименес-Браво, решил не игнорировать подозрения. В своих InstaStories он задал Нэнси прямой и довольно провокационный вопрос о ее победе.

"Привет, друзья. Очень многие из вас написали, что Нэнси платила деньги за победу на "МастерШеф". Денег нет у меня на карточке, так что: "Нэнси, где деньги?" – сказал Эктор.

Топко, которая сидела напротив, только ответила: "Нету", отшутившись и не вдаваясь в объяснения. Такой диалог воспринимается как подтверждение того, что победа таки была честной – ведь денег действительно нет.

Впоследствии Эктор опубликовал еще одно заявление, уже более официальное: "Поставим точку в этой теме и будем готовиться к новому сезону. Нэнси никому не платила, никакой коррупции на проекте нет. Решение было принято всеми судьями только за ее блюда".

Другая судья – Ольга Мартыновская – также не осталась в стороне от скандала. Недавно она резко отреагировала на волну обвинений: "Почему Нэнси? Потому что Нэнси. Почему не Екатерина? Потому что не Екатерина. На самом деле, друзья, прошу, перестаньте думать, что кто-то что-то здесь покупает. Можете спросить участников любого сезона. И решение по победителю было единогласным, без споров между нами: Эктором, Вовой и мной. Решал вкус блюд".

В чем суть скандала

Финал шоу предполагал приготовление полноценного сета из трех блюд: закуски, главного блюда и десерта. В суперфинале соревновались трое: Нэнси Топко, Денис Савенко и Екатерина Павлинская. Именно Нэнси в итоге одержала победу, а вместе с ней – и скандальное внимание соцсетей.

Зрители разделились на два лагеря: одни поддерживают судей, другие – уверены, что шоу потеряло доверие. Отдельную волну критики вызвало и прошлое победительницы. До участия в "МастерШеф" Нэнси работала моделью в Азии, снималась для Vogue Japan, Elle Czech, Vanity Fair, участвовала в показах Valentino и Миланской недели моды. Некоторые считают, что она не имеет ничего общего с "простыми украинцами", которые приходят на шоу, чтобы изменить свою жизнь, и могла сама оплатить обучение в Париже.

Однако сама Нэнси неоднократно говорила, что ее путь был не из легких: она пережила анорексию, и именно кулинария помогла ей вылечиться и найти новый смысл.

Ранее OBOZ.UA писал, что участник "МастерШеф" рассказал, что происходит за кулисами шоу. По словам блогера, ему было морально сложно сниматься в программе.

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