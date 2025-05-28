Судьи вызывают панические атаки: участник 'МастерШеф' рассказал, что происходит за кулисами шоу

Руководитель гостинично-ресторанного комплекса и участник 13-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Дмитрий Чикало приоткрыл завесу событий, что происходят за кулисами проекта. По словам блогера, ему было морально сложно сниматься в программе, ведь кроме волнения во время приготовления блюд, он чувствовал давление со стороны команды реалити, а также должен был придерживаться довольно жесткого графика.

Видео дня

Кроме того, как отметил интернет-деятель, далеко не все профессиональные судьи шоу были лояльными к конкурсантам, из-за чего у него возникали панические атаки. О своем опыте участия в проекте Чикало рассказал в подкасте "Смачно та Душевно з Разміком".

"Я не думал, что это настолько морально тяжело. В первый день кастинга над тобой куча камер, большое количество людей, звук, свет. Очень сложно даже просто готовить свое блюдо, будучи под таким давлением. Когда к тебе еще подходят журналисты и в ходе приготовления что-то спрашивают – для меня это был как паралич, я не мог связать двух слов. Далее самым большим вызовом был график. Когда ты попадаешь в двадцатку, начинается тотальный капец. Съемочный день начинается с 6 часов утра и до самой ночи. Это уже когда вас становится меньше, что-то может корректироваться. Но у тебя даже суток выходного не всегда может быть", – поделился блогер.

Как пояснил Дмитрий Чикало, тот конкурс, который для телезрителей длится около сорока минут, на самом деле снимается в течение нескольких часов. Этот процесс для участников довольно сложный. Однако все же на проекте "МастерШеф" был момент, который сильно нравился блогеру. По словам Чикало, он любил делиться мыслями о конкурсах, поэтому его комментариев добавляли в выпуски больше всего.

В частности руководитель гостинично-ресторанного комплекса отметил: считает, что реалити-шоу нуждается в некоторых изменениях. По мнению блогера, стоило бы привлечь к съемочному процессу более молодых кулинарных экспертов.

"Наиболее толерантно я относился к Ольге Мартыновской, потому что из всех она была самой доброй. Даже если она делала какие-то замечания, или корректировки по блюдам, это было наиболее толерантно. А вот что Владимир Ярославский, что Эктор, как по мне, были очень злые. Я когда ставил тарелку к кому-то из них, меня просто трясло во время вердикта. Это люди, которые у меня вызывают паническую атаку. Не забираю свои слова о том, что пора давать дорогу молодым. Вы уже имеете медийное проявление, контракты с известными кулинарными брендами. Думаю, что у нас на просторах рестораторов и кулинаров есть эксперты, которые имеют большую базу знаний, поэтому уже можно немного освежить скамью судей", – высказался Чикало.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "МастерШеф" оказалась в психиатрической больнице после "откровения" о шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!