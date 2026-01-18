Скандал с финалисткой Нацотбора 2026 из-за сотрудничества с россиянином получил продолжение: какие шансы у Valeriya Force на победу

Скандал вокруг финалистки Национального отбора на Евровидение 2026 Valeriya Force, связанный с ее прошлым сотрудничеством с российским саундпродюсером, не утихает даже после официального комментария от "Суспільного". Несмотря на заявление вещателя об отсутствии формальных нарушений правил конкурса, дискуссия в медиапространстве и среди еврофанов продолжается, а шансы артистки на победу оценивают как минимальные.

"Суспільне" в своем заявлении отметило, что по правилам Нацотбора не допускаются к участию артисты, которые после 15 марта 2014 года вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в оккупированном Крыму или на других оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года. По словам вещателя, ни один из участников Нацотбора 2026 это правило не нарушил, а возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ в рамках ее творческой деятельности не является основанием для дисквалификации.

"Ни один из участников Нацотбора 2026 не нарушил это правило. Возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки песни, которая представлена в конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества", – сообщили в "Суспільному".

Однако такой комментарий не снял напряжения. В сети продолжают обсуждать не юридический, а репутационный аспект ситуации. Блогер Богдан Беспалов, который одним из первых публично обратил внимание на сотрудничество певицы с российским саундпродюсером в 2024 году, резко отреагировал на позицию вещателя. Он заявил, что воспринял ответ "Суспільного" как подтверждение того, что сотрудничество с россиянами не запрещено, если оно не связано с конкурсной песней, и отметил, что после этого у него возникло еще больше вопросов.

На фоне скандала негативной для Valeriya Force остается и реакция еврофанов. В приложении My Eurovision Scoreboard, где фанаты из разных стран голосуют за своих фаворитов Нацотбора, артистка пока занимает предпоследнее место в рейтинге потенциального победителя. Лидером этого рейтинга является Екатерина Павленко (Monokate), которую еврофаны рассматривают как главную фаворитку отбора.

В то же время Telegram-сообщество "Дом Евровидения" обратило внимание на другую тенденцию, которая проявилась после начала скандала. По их словам, видео конкурсной песни Valeriya Force за последние сутки получило аномально большое количество просмотров.

По состоянию на момент обнародования информации, видео в YouTube имело около 233 тысяч просмотров (сейчас 267 тысяч), при этом более 100 тысяч из них добавились менее чем за 24 часа. По этому показателю артистка опередила других участников Нацотбора вдвое, и даже перегнала Jerry Heil, которая имеет большую европейскую фан-базу. Кроме того, песня Catharticus попала в тренды украинского YouTube, чего не произошло с видео Open Our Hearts.

Сам скандал разгорелся после публикаций в соцсетях о возможном сотрудничестве Valeriya Force с российским саундпродюсером D.Woo в 2024 году. По словам Беспалова, в рамках этого сотрудничества были выпущены альбом и несколько синглов, которые певица до сих пор использует в своей промокампании к Нацотбору. После публичной огласки, как утверждается, продюсер удалил или заархивировал сообщение в Instagram с упоминанием о совместной работе, что лишь усилило подозрения относительно попытки скрыть сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, сама Valeriya Force ранее дала официальный комментарий, в котором объяснила, что в 2023–2024 годах работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта, где решения по дистрибуции, продвижению и саундпродакшену принимались продюсером. Она заявила, что не работала в России, не посещала ее в этот период и не выпускала музыку для российского рынка, а с 2025 года сотрудничает с американским лейблом и другим саундпродюсером.

