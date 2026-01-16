Должна предоставить официальное объяснение: финалистка Нацотбора, которую уличили в сотрудничестве с россиянином, впервые прокомментировала скандал

Финалистка Национального отбора на Евровидение 2026 Valeriya Force (Валерия Симулик), вокруг которой вспыхнул публичный скандал из-за бывшего сотрудничества с представителями российской музыкальной индустрии, впервые дала официальный комментарий. В нем все обвинения "сбросила" на продюсера, который с ней работал в те годы.

В своем заявлении певица отметила, что считает необходимым объяснить обстоятельства собственного творческого пути и информацию, которая всплывает в публичном пространстве. По ее словам, в 2023–2024 годах она работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта, где все решения принимались продюсером, а не ею. Она подчеркнула, что отвечала исключительно за творческую составляющую.

"Считаю необходимым предоставить официальное объяснение относительно моего творческого пути и информации, которая появилась в публичном пространстве. В 2023–2024 годах я работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Решение по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности", – прокомментировала артистка.

Отметим, что песня, о которой упоминают в контексте сотрудничества с россиянами, Love Me, была спродюсирована именно певицей (саундпродюсер не указан). А в другом треке, выпущенном в декабре 2023 года, Only Fans, саундпродюсером указан именно россиянин, который создавал также Love Me.

Также Valeriya Force заявила, что не работала в России и не выпускала музыку для российского рынка. По ее словам, проект Vesta был закрыт в конце 2024 года, а с 2025 года она работает под нынешним сценическим именем как артистка американского лейбла и сотрудничает исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto. Отдельно певица отметила, что не посещала Россию в 2023–2024 годах.

В то же время ключевые обвинения, которые стали основанием для скандала, касались не поездок в РФ, а именно сотрудничества с российскими специалистами, которые находятся на территории страны-агрессора и пишут музыку для пропагандистов.

Скандал вокруг Valeriya Force разгорелся после публикаций в соцсетях и медиапространстве о ее возможных связях с представителями музыкальной индустрии РФ во время полномасштабной войны. Поэтому к "Суспільному" – украинскому вещателю конкурса – прозвучали публичные требования предоставить официальные объяснения относительно допуска артистки в финал Нацотбора.

О деталях истории сообщил блогер Богдан Беспалов. По его словам, в 2024 году певица сотрудничала с саундпродюсером из России со сценическим именем D.Woo. В рамках этого сотрудничества, как утверждается, был выпущен альбом и несколько синглов, которые сейчас используются в промокампании Valeriya Force к Нацотбору. После публичной огласки, по словам блогера, российский саундпродюсер удалил или заархивировал пост в Instagram с упоминанием о совместной работе с украинской артисткой.

OBOZ.UA сообщал, что 15 января состоялась жеребьевка участников Нацотбора на Евровидение 2026, которая определяет порядок выступлений в финале. Valeriya Force должна была бы открывать украинскую часть конкурса, которая состоится через три недели – 7 февраля.

