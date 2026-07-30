Сидни Свини и звезда "Гарри Поттера" заговорили на украинском: Александр Рудинский раскрыл закулисье съемок в фильме Netflix

Украинский актер Александр Рудинский рассказал подробности работы с мировыми звездами над фильмом "Гандам" (Gundam) от стримингового сервиса Netflix. По словам знаменитости, он наладил дружеские отношения с коллегами, более того, научил артистов Сидни Свини и Джейсона Айзекса нескольким фразам на украинском языке.

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Что интересно, актеры не ограничивались общением исключительно во время рабочего процесса, а часто придумывали развлечения за пределами съемочной площадки. О закулисных моментах создания фильма Рудинский рассказал в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"У меня появились друзья. Джейвон Уолтон из сериала "Эйфория", Куцуна Сиори, которая снималась в "Дэдпуле". Сейчас я еду на съемки, а они приедут ко мне из Японии, Америки, чтобы увидеться. Там был настолько дружный коллектив. Мы все познакомились заранее. Подружились еще до начала съемочного периода. У нас была своя беседа, и после каждого съемочного дня мы придумывали, чем заняться. Ходили на скалодром, в лазерные клубы, занимались спортом", – поделился знаменитость.

Однако поделиться с поклонниками моментами совместного времяпрепровождения с известными коллегами Александр Рудинский не мог. Как пояснил артист, им было категорически запрещено даже упоминать в публичном пространстве о своем конкретном местонахождении во время работы над фильмом.

По словам Рудинского, в течение двух месяцев съемок в фильме он занимался некой украинизацией актерского состава "Гандама". Он учил коллег говорить "Слава Украине", а также просил оставлять автографы на сценарии, чтобы потом разыграть их для помощи военным.

"Сидни Свини – простая девушка в обычной футболке, джинсах и кедах. Она вообще супер приветливая. Научил ее говорить: "Привет, меня зовут Сидни". Я многих научил говорить по-украински, какие-то базовые вещи. Мне Джейсон Айзекс, который играл отца Малфоя в "Гарри Поттере", написал на сценарии украинскими буквами "Слава Украине!", – рассказал актер.

Отметим, что будущий фильм от Netflix с участием Рудинского станет экранизацией одной из самых влиятельных японских мультимедийных франшиз "Гандам". Проект посвящен гигантским человекоподобным боевым роботам – мехам. Как обещают создатели ленты, зрителей ждет оригинальный сюжет, в котором пилоты-соперники будут вести активную борьбу, отстаивая каждый свою сторону: Землю или же ее бывшие космические колонии.

Сам Александр Рудинский отметил, что проект будет довольно драматичным. Он сыграет члена одной из команд – Земли или колонии – которые сражаются между собой за атомное оружие. Актер подчеркнул, что фильм выйдет не раньше второй половины 2027 года.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда Netflix Рудинский вспомнил странную реакцию российского актера, когда фильм о войне в Украине победил на BAFTA 2025.

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