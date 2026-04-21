Украинский актер Рудинский снова появился на Netflix: фильм с ним может стать хитом

Украинский актер Александр Рудинский продолжает покорять популярный стриминговый сервис Netflix. 29-летняя знаменитость присоединился к съемкам экранизации одной из самых влиятельных японских мультимедийных франшиз – "Гандам" (Gundam).

Об этом стало известно из нового поста на официальной странице стриминга в Instagram. Пока отсутствует информация о том, какую именно роль сыграет Рудинский, однако будущий фильм с его участием имеет все шансы стать хитом. Франшиза объединяет несколько десятков сериалов, полнометражные ленты, видеоигры, книги и манги, благодаря чему имеет миллионы фанатов по всему миру.

О чем "Гандам"

"Гандам" посвящена гигантским человекоподобным боевым роботам – мехам, которыми управляют пилоты. Их дизайн произвел настоящий фурор в конце 70-х, ведь отличался особой детализацией и реалистичностью. В отличие от многих похожих проектов, даже у самого надежного оружия роботов может закончиться заряд или боеприпасы, поэтому они приступают к техническим боям.

Основной тематикой, объединяющей большинство проектов "Гандам", является жестокость войны и ее травматические последствия для психики молодых парней и девушек, которых втянули в конфликты против собственной воли. В частности, внимание уделяется противопоставлению различных философских и политических позиций – как исторических, так и тех, которые, по видению создателей, могут появиться в будущем.

До 1994 года действия во всех проектах франшизы происходили в вымышленной вселенной "Вселенский Век", однако позже начали появляться альтернативные измерения, которые ничем не были связаны по тематике и жанру.

Что известно о предстоящей экранизации "Гандама"

Как указано на сайте Netflix, события в будущей ленте, режиссером которой стал Джим Микл, будут разворачиваться на фоне длительной войны. Создатели обещают зрителям оригинальный сюжет, в котором пилоты-соперники будут вести активную борьбу, отстаивая каждый свою сторону: Землю или же ее бывшие космические колонии.

"Смена привязанностей и растущая угроза ставят их на путь столкновения друг с другом. Они оказываются в изнурительной гонке сквозь звезды, которая может определить судьбу человечества. Благодаря захватывающим битвам, глубоким человеческим эмоциям и эпическому кинематографическому масштабу, это будет "Гандам", которого еще никто не видел", – говорится в описании будущего фильма.

Кроме Александра Рудинского, среди актерского состава картины оказалось немало звезд мирового кино: Сидни Суини, Ной Сентинео, Джексон Уайт, Куцуна Сиори, Нонсо Анози, Майкл Мендо, Джейвон Уолтон, Ида Брук, Джемма Чуа-Тран и Джейсон Айзекс.

