'Когда выйдет украиноязычный альбом? Никогда': Макс Барских нецензурно отреагировал на свое архивное интервью о русских песнях

Украинский певец Макс Барских, не подбирая слов, отреагировал на заявление о своем репертуаре, которое долгое время назад сделал на одном из интервью. Тогда артист уверенно говорил, что никогда не выпустит музыкальный альбом с песнями на соловьином, потому что якобы плохо владеет родным языком.

Видео дня

Однако сейчас позиция знаменитости кардинально изменилась, ведь он постоянно радует поклонников украиноязычными треками. Архивное видео с исполнителем появилось на просторах соцсети TikTok.

Во время интервью Макс Барских усердно рассказывал о выходе своего нового музыкального проекта на русском, как вдруг ведущий поинтересовался: "Когда выйдет украиноязычный альбом, можешь мне сказать, пожалуйста?". Не долго думая, исполнитель ответил: "Никогда, я считаю, что у меня плохой украинский язык".

Теперь же звезда совсем не согласен с таким мнением и публично об этом говорит. В комментариях под видео он написал: "Ахахахах, сп*здел".

Стоит отметить, что в 2022 году Макс Барских выпустил первый в своей карьере украиноязычный альбом "Зорепад". Знаменитость посвятил музыкальную работу теме любви, переживаний и внутренней трансформации на фоне начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Макс Барских и Алексеев в Латвии принципиально проигнорировали русский язык.

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