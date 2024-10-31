Шон Коннери умер четыре года назад: как молочник стал Джеймсом Бондом и почему у него нет могилы

Ровно 4 года назад не стало первого в мире Джеймса Бонда – 31 октября 2020 года из жизни ушел легендарный актер Шон Коннери. Бронзовый призер "Мистер Вселенная", а также "хранитель Шотландии" долгое время боролся с проблемами со здоровьем. Оскароносный артист ушел из жизни во сне на 91 году жизни.

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Коннери запомнился ценителям кинематографа как талантливый и по-настоящему творческий человек. За свою карьеру он успел сняться более чем в 70 кинофильмах, играл в театре, а также работал на телевидении. Однако путь звезды был тернист и разнообразен, прежде чем он стал любимцем миллионов.

Томас Шон Коннери родился в самом сердце Шотландии – Эдинбурге, в семье рабочего и уборщицы. В 12-летнем возрасте, во время Второй мировой войны, мальчик впервые пошел работать – раздавать газеты. Впоследствии юный британец нашел более стабильную работу, устроившись молочником.

Имея рост в 189 см, 18-летний Коннери приступил к службе в британском военно-морском флоте. Тогда будущая звезда набил два татуировки, одну из которых посвятил родителям, а вторая, надпись "Шотландия навсегда", символизировала любовь солдата к Родине.

Совмещая обучение и работу, Шон также увлекся спортом. Еще с ранних лет он любил футбол и до самой смерти был верным болельщиком и почетным членом фан-клуба "Рейнджерс".

Любопытство у юного Коннери вызвала также тяжелая атлетика. Он даже занял третье место на конкурсе "Мистер Вселенная", продемонстрировав свое увлечение бодибилдингом. Впрочем, от карьеры спортсмена знаменитость отказался, однако оставил регулярные физические нагрузки.

Актерская деятельность Шона началась с мюзикла, а впоследствии он появляется на телеэкранах. В 1962 году Коннери получает одну из своих самых значимых ролей – артист стал первым Джеймс Бондом, снявшись в 5-ти фильмах о суперагенте. Через 22 года шотландец получил заветную золотую статуэтку Оскар за лучшую роль второго плана в картине "Нетронутые".

В 2020 году киносообщество всколыхнула новость – не стало Шона Коннери. Однако после его смерти поклонники не смогли навестить могилу кумира – знаменитость оставил нестандартное желание, исполненное родными. В честь 92-летия Коннерри близкие три дня развеивали прах актера по всей стране в его излюбленных местах, как завещал шотландец.

"Мы понимаем, что прах сэра Шона был развеян в разных важных для него местах в его жизни. Все это шло к конечному пункту назначения, которым были Эдинбург и Далмэни. Все было так тайно, потому что речь идет о месте последнего покоя сэра Шона", – рассказали друзья знаменитости, пишет Scotsman.

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