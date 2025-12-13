Шансы Украины выросли: кому прогнозируют победу в Детском Евровидении 2025 за шаг до финала

Уже сегодня, 13 декабря, станет известно, юный представитель какой страны одержит победу на международном песенном конкурсе Детское Евровидение 2025. Фанаты песенного конкурса не прекращают делиться предположениями относительно того, кто же займет первое место, а в тройку лидеров попала и Украина.

За считанные часы до завершения финала музыкального соревнования победу прогнозируют Армении. Голоса за любимые конкурсные композиции еврофаны отдают на сайте Eurovisionworld.

Сейчас лидерами рейтинга являются Армения, Польша и Украина. Что интересно, шанс представительницы нашей страны Софии Нерсесян занять 1 место оценивают в 13%, хотя еще в начале месяца этот показатель составлял 11.

В топ-10 рейтинга еврофанов также попали Испания, Франция, Грузия, Сан-Марино, Азербайджан, Северная Македония и Португалия.

Напомним, что София Нерсесян выйдет на международную арену под номером 6. Она исполнит композицию "Мотанка", которая является "манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". Поддержать голосом юную артистку можно будет на сайте JESC.TV после того, как перформансы продемонстрируют все участники.

