Шансы Украины на победу в Евровидении 2025 резко снизились: какое место прогнозируют Ziferblat и кто оказался в лидерах

Украина резко упала в букмекерском рейтинге по ставкам на победителя Евровидения 2025. Группе Ziferblat пророчат лишь 2% шанса на то, что она сможет получить главный приз песенного конкурса – хрустальный кубок.

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На следующий день после оглашения победителя Нацотбора украинцы занимали 7 место в общем рейтинге. Не прошло недели, как наша страна спустилась на 15-е место. Это можно отследить на сайте Eurovision World.

А вот в день проведения Нацотбора на Евровидение 2025 Украина занимала пятое место в топе.

В то же время, на момент написания материала, топ-3 выглядит так:

Швеция Финляндия Франция

Эти страны получили 12%, 8% и 8% соответственно. Однако, их шансы могут резко измениться после публикации конкурсных песен. Стоит отметить, что в сети можно прослушать только трек от представительницы Финляндии. За право страны на хрустальный кубок будет бороться Erika Vikman с песней Ich komme.

Треки других двух претендентов на победу пока неизвестны.

Следует отметить, что результаты букмекерских ставок неокончательны и могут меняться по несколько раз в день. До проведения Евровидения 2025 должно пройти еще два месяца, поэтому место Украины в топе может кардинально измениться.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и тексте их песни. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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