Сеть обсуждает нежный жест Кейт Миддлтон, адресованный королевскому фотографу: эксперты расшифровали, что она прошептала

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон растрогала сеть своим поведением во время традиционной службы по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. Ее Высочество сидела в окружении других членов британской семьи монархов, просматривая программу мероприятия, однако в определенный момент заметила перед собой королевского фотографа Артура Эдвардса и мгновенно ему улыбнулась.

Видео дня

Кроме того, как расшифровали эксперты, жена принца Уильяма беззвучно проговорила мужчине короткую фразу: "Привет". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нежный жест Кейт Миддлтон очень быстро привлек внимание пользователей сети. Многие юзеры были приятно поражены тем, что несмотря на высокий статус, Ее Высочество не теряет человечность и не боится взаимодействовать с окружающими.

"Это самый трогательный королевский момент".

"Принцесса Уэльская заметила королевского фотографа Артура Эдвардса, который работал в Вестминстерском аббатстве. Она такая милая".

"Лучший момент. А этот зрительный контакт! Принцесса Кейт в очередной раз доказывает, что она бесспорная королева "скрытой камеры". Она выглядела потрясающе в синем образе на Службе Содружества. Этот маленький момент с Артуром Эдвардсом показывает, что ее игривая сторона все еще существует".

"Она такая милая. Даже не думает, что она лучше кого-либо другого. Ее улыбка и "привет" фотографу это доказывают".

Как ранее отмечал королевский биограф Роберт Джобсон в комментарии для Hello, такое поведение и своеобразная простота Кейт Миддлтон связана с тем, что она росла в неаристократической семье, поэтому прекрасно осознает, чего от монархов ожидают подданные. Он сказал: "Она понимает, как устроен мир. Это женщина, которая выросла среди простых людей и действительно понимает, чего от нее ожидают".

Принцесса Уэльская посетила торжественную службу в впечатляющем синем образе. Она одела платье с плиссированной юбкой от любимого дизайнера Катрин Уокер, которое скомбинировала с элегантной шляпкой в тон. Лук Кейт Миддлтон дополнила замшевыми туфлями на каблуках и небольшим клатчем.

