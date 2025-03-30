Сестру Маши Ефросининой Лизу Ющенко, которая живет в России и молчит о войне, обманули на 10 млн рублей

Младшая сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой – Лиза Ющенко – стала жертвой мошенников. Бывшую невестку третьего президента Украины Виктора Ющенко, которая в течение длительного времени живет в Москве и молчит о террористических действиях страны-агрессора, обманули на 10 миллионов рублей (около 5 млн гривен).

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Как сообщают росмедиа, в мошеннические схемы Лиза Ющенко была затянута еще в 2023 году, однако узнала о них только сейчас. На сестру Ефросининой оформили кредит, где ее имя указано как поручитель. Отмечается, что в этот период она проходила лечение на Мальдивах.

В проведении аферы с займом на 10 млн рублей подозревают бывшую партнершу Лизы Ющенко по бизнесу, которая могла подделать необходимые документы. Недавно на женщину был подан иск в суд с требованием взыскать с нее около 20 млн рублей (почти 10 млн грн). По словам экс-невестки Виктора Ющенко, сейчас делом о мошенничестве занимаются юристы.

Напомним, что Лиза Ющенко состояла в браке с сыном третьего президента Украины Андреем Ющенко с 2009 по 2012 годы. За время совместной жизни они стали родителями дочери Варвары.

В 2014-м сестра Маши Ефросининой вышла замуж за московского бизнесмена по имени Сергей, так что переехала в РФ. После начала полномасштабной войны она ни разу не высказала свою политическую позицию, только в 2023 году на свой день рождения заявила: мечтает о наступлении мира. А после массированной атаки россиян по Украине, в результате которой были повреждены несколько корпусов детской больницы "Охматдет", Лиза Ющенко решила проявить каплю солидарности украинцам. Она вышла на связь в соцсетях, где снова не проронила и слова о террористической деятельности РФ, а лишь опубликовала эмодзи разбитого сердца.

Следует отметить, что Маша Ефросинина не поддерживает связь с сестрой. Ведущая отказывается комментировать позицию родственницы, только во время одного из интервью коротко сказала: "У нас нет сейчас общения как у сестер вообще".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что психиатры оценили состояние предательницы Долиной, которую на 200 млн рублей обманули "украинские мошенники".

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