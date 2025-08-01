Сестра Чарльза III поддержала оркестр Военно-Морских Сил ВСУ в Шотландии. Фото

Младшая сестра короля Великобритании Чарльза III – принцесса Анна – встретилась с участниками оркестра Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины, которые примут участие в ежегодном мероприятии The Royal Edinburgh Military Tattoo в Эдинбурге, Шотландия. Ее Высочество посетила репетицию музыкального мероприятия, покровителем которого была назначена в 2006-м, и лично пообщалась с украинцами.

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Соответствующую фотографию обнародовали на официальной странице The Royal Edinburgh Military Tattoo в соцсети Instagram. На кадре можно увидеть, что принцесса Анна получила хорошие эмоции от общения с представителями оркестра Военно-Морских Сил ВСУ, ведь с ее лица не спадала улыбка.

В этом году The Royal Edinburgh Military Tattoo будет проходить с 1 по 23 августа. Шоу сочетает в себе выступления военных оркестров, парады, танцы, театральные постановки и световые шоу. Тема мероприятия, которое, кстати, празднует свой 75-й юбилей, – "Герои, которые нас создали".

Заметим, что принцесса Анна, которая сейчас является 17-й в очереди на наследование британского престола, имеет особую связь с Украиной. Она была первой представительницей королевской семьи, которая посетила нашу Родину. В 1973 и 1990 годах Ее Высочество приезжала в Киев.

Первый визит сестры Чарльза III в нашу страну можно назвать довольно неожиданным. Дело в том, что в 1973-м Киев был вынужден принять у себя чемпионат по конному спорту, что изначально должен был состояться в Москве. Принцесса Анна, которая представляла Великобританию на соревновании, и ее родные резко отказались ехать в РФ, ведь мать мужа Елизаветы II – принцесса Алиса была племянницей российской императрицы Александры Федоровны, которую вместе с избранником и детьми расстреляли большевики в 1918 году. Для того, чтобы не отменять чемпионат, было принято решение перенести его в столицу Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что крестница короля Чарльза ІІІ вместе с сыновьями посетила Украину и обратилась к миру.

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