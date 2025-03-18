Королевская экспертка раскрыла, как Чарльз III поддержал Зеленского после ссоры в Белом доме и заставил Трампа ревновать

Через несколько дней после напряженных переговоров в Белом доме, в течение которых между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом разгорелся спор, король Великобритании Чарльз III пообщался с президентом Украины в имении Сандрингем. Его Высочество лично встретил украинского гаранта у частной усадьбы Виндзорской династии, что огорчило лидера США.

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Как сообщила королевская корреспондентка Сара Хьюсон в комментарии The Sun, Трамп напоминал "ревнивого ребенка на детской площадке", когда узнал о жесте поддержки монарха в сторону Зеленского. Отмечается, что большую напряженность ситуации добавил тот факт, что накануне встречи в имении Сандрингем Чарльз III направил американскому политику официальное приглашение на государственный визит в Великобританию.

"Это, очевидно, разозлило Дональда Трампа, который чувствовал себя чуть менее особенным относительно своего приглашения после того, как увидел фотографии президента Зеленского в Сандрингеме. Как тот ревнивый ребенок на детской площадке, который не хочет, чтобы его товарищ играл с кем-то другим. Это был очень важный жест, метафорические объятия Украины после той очень тяжелой встречи в Овальном кабинете", – высказалась эксперт.

Слова Сары Хьюсон подтвердил и королевский фотограф Артур Эдвардс. По словам мужчины, Чарльз III провел достаточно много времени с Владимиром Зеленским. Он убежден, что монарх был "полностью на стороне украинского лидера".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, где встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Лидеры государств провели переговоры в Овальном кабинете, в течение которых между ними возник спор. Как отметил президент Украины, сначала разговор на повышенных тонах повлекли за собой некорректные высказывания американских политиков относительно количества погибших на войне украинцев и утраченных территорий. Позже спор разгорелся из-за того, что Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не прекратит огонь без четких гарантий безопасности.

Кроме того, репортер Брайан Гленн решил упрекнуть украинского лидера в том, что он появился в Овальном кабинете не в деловом костюме, чем якобы проявил неуважение к США.

Через несколько дней после напряженных переговоров, а именно 2 марта, Владимир Зеленский встретился с Чарльзом III в имении Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Его Высочество лично встретил лидера Украины и пожал ему руку у входа в дом. Они провели приватную встречу без прямых трансляций и разговоров на камеру.

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