Сергей Жадан показал новое фото 94-летней Лины Костенко: мудрая и светлая женщина

Украинский поэт и штаб-сержант Сергей Жадан навестил 94-летнюю легенду украинской литературы Лину Костенко. Лидер группы "Жадан и Собаки" назвал писательницу "светлой и мудрой женщиной", а также поделился важной новостью.

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Уже скоро украинцы смогут услышать интервью с Линой Костенко, которое взял и у нее Сергей Жадан. Соответствующий пост и совместное фото знаменитостей появилось в Instagram.

"Поговорили с Линой Васильевной о 1920-х и 1960-х, о Тычине и Бажане, Кочуре, Лукаше и Винграновском, о воспоминаниях и переводах, о Харькове и творческих планах. И, конечно же, о продолжающейся войне. Мудрая и светлая женщина", – написал артист.

Разговор с Линой Костенко будет транслировать радио "Хартия". Поговорить звездам удалось дома у легендарной поэтессы, где с ней встречаются коллеги, политики и друзья.

В этом году навестили украинку мэр Киева Виталий Кличко, "железный" генерал Валерий Залужный, а также писательница, пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк. В день рождения именинница встретилась с издателем Иваном Малковичем, приняв его в своей уютной квартире.

Почти на каждой встрече 94-летняя поэтесса позирует в фирменной синей кофте и с улыбкой на губах. С Сергеем Жаданом они обменялись сборниками стихов.

Ранее OBOZ.UA писал, что писательница Мария Матиос показала Ивана Малковича и дочь Лины Костенко на фото, которое покорило сердца украинцев.

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