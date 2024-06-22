'Три легенды': писательница Мария Матиос показала Ивана Малковича и дочь Лины Костенко на фото, которое покорило сердца украинцев

Украинская писательница и политическая деятельница Мария Матиос залюбовала сеть новым фото, которое сделала вместе с коллегой Иваном Малковичем и дочерью шестидесятницы Лины Костенко – Оксаной Пахлевской. Они встретились в Киеве случайно.

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Об этом победительница Шевченковской премии рассказала подписчикам в Facebook. Пост за сутки собрал более четырех тысяч реакций и много комментариев от украинцев.

Интересно, что Мария Матиос сначала не узнала дочь Лины Костенко, которая и сама добилась незаурядных успехов в писательстве и стала доктором филологических наук. 67-летняя культурная деятельница так похожа на свою маму, что ее коллега сначала запуталась.

"Вот так идешь по Киеву в АБАБАГАЛАМАГу, а из-за угла вытекает радость моего сердца – Иван Малкович. И радуешься, как Иван Цвычок дрымбе. А с противоположной стороны улицы навстречу идет Лина Васильевна! О, нет! Мои не такие острые глаза таки ошиблись – это дочь Лины Костенко, профессор Оксана Пахлевская", – поделилась Мария Матиос.

Вместе писатели решили отметить неожиданную и приятную встречу за кофе. "Может родится что-нибудь новенькое?" – заинтриговала авторка поста.

Украинцы разделили радость литераторов, выразив им свою благодарность за творческие достижения.

"Украинская элита, наша гордость", "Как хорошо, что у нас всех есть Малкович, Пахлевская и Матиас", "Какое счастье, что у нас есть такие писатели. Восхищаюсь, читаю, склоняю голову перед великими людьми", "Три легенды на фото", – написали поклонники творчества писателей.

Ранее OBOZ.UA писал, что пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк, которая служит в 72-й механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, встретилась с поэтессой Линой Костенко.

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