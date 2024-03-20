Как выглядит Лина Костенко, которой исполнилось 94 года: в сети показали фото

По случаю 94-летия легенда украинской литературы, поэтесса и прозаик Лина Костенко сфотографировалась со своими поклонниками, которые поздравили ее накануне. Именинница встретилась с издателем Иваном Малковичем, который подарил ей цветы и сделал кадр на память.

Другой кадр с поэтессой обнародовал юзер с ником Володька в Х (ранее Twitter). В сети присоединились к поздравлениям в адрес выдающейся украинки.

"Поздравил Украинскую поэтическую легенду орхидеями под цвет ее книги, которая разошлась тиражом почти 250 тысяч экземпляров! Многих лет, наша неповторимая королева", – процитировали в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ивана Малковича.

Поэтесса встретила ценителей своего творчества в синем наряде с элегантным платком и макияжем. И в 94 года Лина Костенко ухаживает за своим внешним видом.

Ее редко удается увидеть в последнее время, а тем более – взять интервью. Однако поэтесса продолжает работать, радуя фанатов своими стихами.

Посетил именинницу также украинский историк и культуролог Радомир Мокрик. Вместе с ним автор сборника съела праздничный торт и поговорила о Николае Винграновском, умершем в 2004 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал и показывал, как выглядела поэтесса в молодости. Писательница была дважды замужем и имеет двоих детей.

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