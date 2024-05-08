Кличко наградил званием "Почетный гражданин Киева" Лину Костенко и Валерия Залужного. Фото

Киевский городской совет наградил званием "Почетный гражданин Киева" Лину Костенко и Валерия Залужного. Награды известным украинцам вручил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Событие произошло дома у выдающейся писательницы.

"Сегодня столица решением Киевсовета выразила свое уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух человек, являющихся настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, – Лину Костенко и Валерия Залужного", – сообщил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что Лина Васильевна Костенко на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, а также дух свободы и смелости.

Генерал Валерий Залужный был отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины.

"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева появился самый большой мурал, посвященный украинскому генералу Валерию Залужному, в Украине. На его создание ушло всего 13 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!