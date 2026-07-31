Сергей Жадан назвал украинский город, в котором больше не выступает: три из трех выступлений были проблемными

Фронтмен группы "Жадан и Собаки" и писатель Сергей Жадан рассказал, что есть один украинский город, который он окончательно вычеркнул из своего гастрольного списка. Оказалось, артист отрекся устраивать какие-либо концерты в Чернигове.

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Такое решение знаменитость приняла ввиду того, что ни одно из выступлений в этом городе не оставило после себя приятных воспоминаний. Об этом он рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".

"Я не выступаю в Чернигове. Три худших выступления в нашей карьере были именно в Чернигове", – заявил артист.

По словам Сергея Жадана, когда первый концерт коллектива в городе обернулся неудачей, он решил, что необходимо сломать эту парадигму. Артист с коллегами устроили еще два шоу, однако положительных изменений так и не добился. Это стало ярким признаком того, что с Черниговом, в контексте выступлений, у коллектива "не сложилось".

В то же время Сергей Жадан подчеркнул, что любит сам город и уважает всех его жителей. На решение отказаться от гастролей в Чернигове не повлияли никакие личные обстоятельства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Сергей Жадан назвал главную проблему современной украинской музыки. По словам исполнителя, большинство композиций, которые сегодня звучат со сцены, имеют просто ужасные тексты.

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