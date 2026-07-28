Сергей Жадан назвал главную проблему современной украинской музыки, которая доводит его до отчаяния

Писатель и исполнитель Сергей Жадан рассказал, что, по его мнению, является самым большим недостатком современной украинской музыки. По словам фронтмена группы "Жадан и Собаки", большинство композиций, которые сегодня звучат со сцены, имеют просто ужасные тексты.

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Знаменитость подчеркнул, что ни в коем случае не хочет принижать творчество своих коллег, однако такая тенденция заставляет его испытывать абсолютное отчаяние. Об этом Жадан рассказал в подкасте "Звучить!".

"Мне кажется, что самой большой проблемой украинской музыки, которая считает себя популярной или альтернативной, является невероятно, просто катастрофически низкое качество текстов. Просто до отчаяния", – высказался исполнитель.

Как отметил Сергей Жадан, чтобы улучшить общее состояние современной украинской музыки, артистам стоило бы сотрудничать с профессиональными поэтами: "Наверное, это неудачное сравнение, но в советские времена привлекали членов Национального союза писателей Украины. Понятно, что там действовал принцип определенной цензуры и контроля, но в этом было что-то. Эти поэты, по крайней мере, умели рифмовать".

В то же время лидер коллектива "Жадан и Собаки" подчеркнул, что написание стихов и песен кардинально отличается. Создавая композицию, автор должен четко понимать, что этот текст должен легко петься. Соответственно, на уровне семантики, фонетики и построения предложений необходимо продумывать, как слова будут произноситься.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Жадан и Танчинец объяснили, кто в Украине выводит российские песни в топ и как это "лечится".

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