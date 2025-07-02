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"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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'Миллионы миллиардов 'да': лидер 'Без обмежень' Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение руки и сердца своей избраннице, а по совместительству пиарщице группы, Юлиане Корецкой. Вместе с кольцом он подарил ей роскошный букет пионов.

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Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав романтическое фото с кольцом на безымянном пальце.

В подписи к фотографии Юлиана лаконично, но эмоционально написала: "Миллионы миллиардов "да", отметив Instagram-страницу возлюбленного. В комментариях мгновенно появились сотни поздравлений – от друзей пары, звездных коллег и поклонников, которые уже давно следят за развитием их любви.

"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

В сети начали говорить о возможном романе между Танчинцем и Корецкой еще в 2023 году, когда стало известно о разводе фронтмена с женой Анной Стефанской. В браке с ней Сергей воспитывал двоих детей. После этого в сети активно обсуждали отношения музыканта с пиарщицей группы, однако тогда пара их официально не подтверждала.

"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото
"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

В 2024 году пара впервые открыто призналась, что имеет романтические отношения. Их стали все чаще видеть вместе на публичных мероприятиях, в частности на концертах группы. Однако пара не выносила личную жизнь на публику.

"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

Сейчас же Юлиана и Сергей поделились одним из самых важных шагов в своей жизни – признанием в любви. Детали романтического момента влюбленные пока не раскрывают, но уже очевидно, что это был особенный день для обоих.

"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

Напомним, Сергей Танчинец – один из самых известных украинских рок-исполнителей, лидер группы "Без обмежень", который уже более 20 лет покоряет украинскую сцену. Юлиана Корецкая – пиарщица, которая длительное время работает с группой и другими артистами в музыкальной сфере.

"Миллионы миллиардов "да": лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой. Фото

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