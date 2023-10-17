Семья Мирошниченко показала, как изменился Марсель после усыновления: между фото всего четыре месяца

Звездная семья, Тимур и Инна Мирошниченко показали своего усыновленного двухлетнего сына Марселя до и после того, как забрали его из детского дома. Тогда снимать малыша не разрешали, но ведущий и его возлюбленная точно знали, что он станет их сыном.

За четыре месяца Марсель сильно изменился, как и его новоиспеченные родители. Снимками супруги поделились в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это фото мы сделали исподтишка 9 июня, в день знакомства, потому что фотографировать не очень позволено. Но мы понимали, что отныне вместе на всю жизнь, поэтому очень хотели сделать это фото - наши первые минуты вместе", – пояснили родители маленького Марселя.

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В детдоме во время знакомства Мирошниченко сделали с малышом селфи, а после усыновления устроили уже полноценную фотосессию.

"Мы виделись тогда всего минут 30-40. Встреча была нелегкая, потому что вокруг толпа взрослых, он испугался. Но сразу пошел к нам. Сразу. Через полчаса мы уже звонили в Киев и говорили, что нашли сына. И вот прошло чуть больше 4 месяцев с того дня. Марсель стал другим. Мы стали другими. Мы приумножили любовь на тысячу. И не представляем уже нашей жизни без тебя, сын", – говорится в посте.

Это не первое подобное фото в коллекции пары. Ранее Инна Мирошниченко показала единственный снимок Марселя, который у него было до знакомства с новой семьей.

OBOZ.UA пообщался с Инной Мирошниченко о поражениях, победах и подводных камнях усыновления. Эксклюзивное интервью можно прочитать здесь.

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