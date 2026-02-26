Семье известного актера 'прилетело' в центре Киева за украинский язык: 'Ваши дети слишком радикальны'

У семьи актера Дмитрия Рыбалевского произошел конфликт ("Митець", "Живой", "Дикое поле", "Табун", "Толока") из-за языка – артиста и его жену, актрису Анастасию Чумаченко обвинили в "чрезмерном радикализме" после того, как их дети сделали замечание сверстникам. Досадный случай произошел на Подоле – историческом центре Киева.

В интервью OBOZ.UA актер признался, что его шокирует количество молодежи, которая даже на пятый год полномасштабной войны продолжает общаться на русском. Актер эмоционально заявил, что родителей, которые общаются с детьми на русском, он считает ответственными за войну.

По словам Рыбалевского, его четверо детей не остаются в стороне от языкового вопроса. Один из случаев произошел в начале полномасштабного вторжения в Киеве: "Мои дети реагируют. Помню, когда мы стояли на светофоре, люди рядом разговаривали на русском. Трехлетний Макар так на них посмотрел, а потом тихонько мне: "Москали"".

Другая ситуация случилась на Подоле, где живет семья актера. К семье подошли незнакомые люди с претензией: "Еще был случай в парке на Подоле, когда к нам подходили люди и говорили: "Ваши дети слишком радикальные". Мы спрашиваем: "В чем их радикальность?" А в ответ: "Они называют наших детей "москалями". Ну так это ваша ответственность! Вы не разговариваете на украинском, не передаете детям язык, не формируете будущее своего ребенка, своего государства. И именно это меня удивляет и одновременно злит".

"Я сейчас откровенно поражен: на пятый год полномасштабной войны так много молодежи до сих пор разговаривает на русском, – добавляет Рыбалевский. – Меня это реально возмущает. Понятно, юность – это бунт, поиск себя. Но какое это может быть бунтарство на таком примитивном уровне?".

Актер не скрывает эмоций и резко высказывается о родителях, которые сознательно продолжают говорить с детьми на языке страны-агрессора: "И родителей, которые общаются со своими детьми на русском, считаю убийцами".

