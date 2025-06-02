Секс-символ украинского кабаре, который стал сенсацией за рубежом, назвал свою официальную зарплату в театре

Актер Молодого театра Илья Чопоров, который стремительно приобретает популярность благодаря главной роли харизматичного конферансье в мюзикле "Кабаре", рассказал о своей официальной зарплате в театре. Несмотря на то, что его выступления собирают аншлаги, в том числе и среди иностранных зрителей, его заработок в театре далек от европейских стандартов.

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В интервью "Сейфплейс" Чопоров впервые откровенно рассказал, сколько официально получает в театре. Его ставка без дополнительных надбавок и участия в коммерческих проектах составляет примерно 17 тысяч гривен в месяц. По словам актера, этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь в столице, и тем более – чтобы строить долгосрочные финансовые планы.

"Даже если ты регулярно снимаешься, все равно это отличается от гонораров и зарплат чуть левее по карте. На Западе ты действительно можешь быть даже неизвестным, и при этом зарабатывать больше, чем у нас какой-то известный артист. Идти в актерство за деньгами – это вообще очень-очень плохая идея", – подчеркнул Илья Чопоров.

Актер признался, что без дополнительных заработков выжить в театральной профессии в Украине практически невозможно. Его спасают рекламные кампании, в которых участвует, а также композиторская деятельность. Именно благодаря этим источникам дохода он может не только обеспечить себя, но и, например, помогать семье или откладывать средства.

"Большинство актеров имеет дополнительный заработок. Нет такого, чтобы ты просто ходил на работу себе в театр и радовался жизни. Я не знаю таких актеров. Или если такие есть, то им очень тяжело, если нет дополнительного заработка", – поделился артист.

Илье Чопорову 26 лет. Он родился в Одессе, а в Киев переехал в 2016 году, поступив в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Учился на курсе режиссера Андрея Белоуса, под руководством которого работал в Молодом театре.

Популярность к Чопорову пришла не только благодаря роли в "Кабаре", но и благодаря социальным сетям. О феномене актера, который "залетел" в международные тренды TikTok, написал даже агроэксперт Андрей Ярмак: "Этот паренек из Ukrainian Cabaret залетел в тренды TikTok, причем не украинского сегмента. Поют они исключительно на украинском. Говорят, что иностранцы едут в Украину на их концерты во время войны, переплачивают за перекупку билетов дурацкие деньги, потому что на месяцы вперед нет билетов".

Сам мюзикл "Кабаре" имеет долгую международную историю: впервые был поставлен на Бродвее в 1966 году, а в 1972-м его экранизация с Лайзой Миннелли собрала восемь "Оскаров".

Украинская версия постановки, вышедшая под руководством Андрея Билоуса, стала событием культурной жизни. По словам режиссера, стоимость лицензии на 20 показов достигла 42 тысяч долларов. Перевод всех песен на украинский язык Билоус осуществил самостоятельно, потратив на это полгода. К спектаклю привлечено более 30 артистов – актеров, музыкантов и танцовщиков.

Кроме участия в спектаклях, Илья Чопоров активно работает как композитор. Он создал музыку к ряду театральных постановок.

"Еще с университета я осознал, что музыку значительно легче написать чем найти. А потом как-то закрутилось. Если это не одна работа, то очень легко все совмещать", – шутил Чопоров.

Ранее OBOZ.UA писал, кто возглавит Молодой театр после скандального увольнения Андрея Билоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Белоус, который возглавлял театр с 2012 года, подал заявление на увольнение в начале мая.

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