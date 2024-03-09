Секреты красной дорожки Оскара 2024. Как Эмма Стоун, Эмили Блант и другие актрисы готовятся к самой важной ночи в кино – от сеансов криотерапии до капельниц

Подготовка к величайшей кинопремии Оскар 2024, которая состоится в ночь с 10 на 11 марта, у организаторов началась в пятницу, 8 марта, но звезды задумались над своим идеальным видом на красной дорожке еще три месяца назад. Например, Эмма Стоун перед шоу более тщательно следит за здоровьем, а Эмили Блант посещает массажиста.

Неизвестно, получат ли они хоть одну статуэтку, но демонстрация своей красоты на дорожке перед коллегами и фотографами обязательна. Как сообщает Daily Mail, звезды в большинстве своем пользуются услугами тренеров и массажистов, чтобы в одну из важнейших ночей года внезапный отек или складочка не испортила настроение и фотографии.

Эмма Стоун ("Бедные несчастные")

Для Эммы Стоун процедура улучшения своего состояния здоровья перед кинопремией будет неизменной из года в год. Еще в 2017 году она рассказывала, что начинает свой день с маски для лица и фреша. Ее тренер Джейсон Уолш отметил, что заблаговременно до премии Стоун начала пить зеленый чай, который является естественным мочегонным средством, и отказалась от алкоголя, чтобы снизить вздутие живота.

Кэри Маллиган ("Маэстро")

Подготовка к шоу у Маллиган начинается с нанесения ночной сыворотки на лицо и использования специального массажёра для разглаживания морщин.

Эмили Блант ("Оппенгеймер")

Незадолго до Оскара актриса "Оппенгеймера" тоже начала посещать массажиста – известного среди звезд Голливуда Лорда Гэвина Маклеода-Валентайна. Для достижения мгновенного результата Блант использует "Метод" Августина Бадера, который она сочетает с собственными упражнениями для лица.

Да'Вин Джой Рэндольф ("Оставленные")

Актриса также пользуется услугами массажиста, чтобы "избавиться от всех токсинов и снять любую отечность". Тем более по инсайдерским данным она, скорее всего, получит награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Оставленные".

Вдобавок, Джой Рэндольф использует гуашу и микроток, чтобы выделить свою форму лица, а хорошее настроение "тренирует" тибетскими звуковыми чашами. В частности, для улучшения состояния кожи звезде регулярно ставят капельницы, которые она называет "выручалочкой".

Дженнифер Лоуренс ("Без обид") и Джессика Альба

Обе актрисы перед премией используют "лечение" криосауной, которая предусматривает омоложение кожи с помощью азота охлажденного до -90°C. Считается, что терапия холодом помогает расщепить жировые клетки и снизить появление целлюлита, разгладить морщины и облегчить боли в мышцах.

Другие звезды

Спортивный тренер Симона де ла Рю рассказала, что Тейлор Свифт, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй и Риз Визерспун начинают пользоваться ее услугами за 6–8 недель до Оскара, а некоторые появляются в спортзале даже за 4 месяца до премии.

"Они это делают, потому что им платят, чтобы они выглядели так. Это то, что мы забываем, это часть их рабочей инструкции, чтобы они выглядели невероятно на красной дорожке", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о кинолентах, которые имеют наибольше шансов на получение статуэтки. Они представлены во многих номинациях, благодаря чему победа минимум в одной из них точно гарантирована.

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