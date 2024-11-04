Сару Джессику Паркер нагло ограбили перед Хэллоуином: разъяренная актриса обратилась к ворам

Звезда сериала "Секс в большом городе", актриса Сара Джессика Паркер стала жертвой воров, укравших ее хэллоуинские тыквы в канун Дня всех святых. Знаменитость украсила ступеньки своего дома в Нью-Йорке, стоимостью 35 миллионов долларов.

Видео дня

Злоумышленники сбежали с розовыми и золотыми тыквами на этой неделе, похитив их с крыльцов двух соединенных между собой таунхаусов, принадлежащих Паркер. Об этом сообщает Daily Mail. В сети показали фото до преступления, где виден задекорированный вход в здание.

Актриса была вынуждена повесить на дверях своего дома таблички с надписью: "Позор ворам тыкв!" К входной двери также было приклеено фото с камер наблюдения, сделанное во время ограбления.

Звезда уже не в первый раз переживает подобный случай – в 2019 году она впервые стала жертвой тыквенных преступников. Тогда Паркер объяснила, что привезла их домой из Беркшира в Массачусетсе специально для своей веранды. На видео, которое она сняла после этого, видно, что на ее крыльце не было никаких декораций. "Все наши тыквы были украдены, как и все остальные тыквы в нашем квартале. Это официально кража на Хэллоуин 2019 года", – говорилось в сообщении Сары Джессики.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда "Барби" Марго Робби впервые стала мамой. У 34-летней знаменитости и ее мужа, кинопродюсера Тома Акерли родился сын. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!